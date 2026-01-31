【3社共催】28卒採用へ向けた『脱・なんとなく採用』オンラインセミナーを2/18(水)に開催

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（所在地：〒102-0094 東京都千代田区 代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、ポート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：春日博文）、株式会社これから（本社：東京都新宿区、代表取締役：今泉雄介）と共同で、2026年2月18日（水）に無料オンラインセミナー『【2/18(水)開催】28卒からの「脱・なんとなく採用」』を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://share.hsforms.com/1qFaAM-XVQ7O_eXLBBO-HcAe7ncd?utm_medium=prtimes&utm_campaign=hrcloud&__hstc=82494793.9a375b768bd7e0c68d56e14270866ed8.1765499044875.1769754223651.1769825083119.65&__hssc=82494793.1.1769825083119&__hsfp=4770f140789247d1618a0e7909a44529

開催の背景

28卒採用の広報解禁・インターンシップ準備が目前に迫る中、多くの企業で「とりあえず前年と同じ内容で行う」という決定もあるのではないでしょうか？。

こうした「なんとなく」の運用は、学生の動き出しが早く、情報の透明性が求められる昨今の採用市場において、機会損失に繋がるリスクを含んでいます。

そこで今回、新卒採用の重要フェーズである「母集団形成」「魅力付け」「選考管理」の各領域で実績を持つ3社が結集。

「なんとなく」の運用から脱却し、データと戦略に基づいた28卒採用の勝ち筋を提示すべく、本セミナーの開催を決定いたしました。

開催概要

イベント名： 【2/18(水)開催】28卒からの「脱・なんとなく採用」

開催日時： 2026年2月18日（水） 12:00～13:30

開催形式： オンライン開催（Zoom等のツールを使用予定）

参加費： 無料

対象： 新卒採用担当者様、採用責任者様、経営層の皆さま

※競合他社様や学生様のご参加はご遠慮いただいております。

申し込み方法： URLよりお申し込みください。

https://www.career-cloud.asia/media/seminar20260218(https://www.career-cloud.asia/media/seminar20260218?utm_source=prtimes)

本セミナーは、ご自身の課題に合わせて興味のあるパートのみを選択して視聴可能な構成となっております。

ぜひ、ご興味のあるパートだけでもご視聴いただけますと幸いです。

【第1部】ポート株式会社：業務の解像度をぐっと上げるインターン設計

【第2部】株式会社これから：応募数3倍！成功事例から学ぶ採用サイト設計

【第3部】HRクラウド株式会社：データ起点の”攻め”の候補者管理・コミュニケーション

登壇企業紹介

ポート株式会社

Webマーケティング×セールスの融合で、企業の経営課題を成果報酬型で解決する成約支援事業を展開しています。エネルギー領域・人材領域を主力事業に据え、新卒採用領域においては、国内最大級の就活ノウハウ情報サイト「キャリアパーク!」等を運営し、学生と企業の最適なマッチングを支援しています。

URL： https://www.theport.jp/



株式会社これから

クリック課金型直接採用ツール「Chokusai」を開発・運用。SNSを通じて、企業が求める特性を持つ人材や、同業種で経験を積んだ人材に直接求人PRを直接届け、自社の採用サイトへ誘導します。

URL：https://chokusai.jp/

HRクラウド株式会社

新卒・中途採用の一元管理システム「採用一括かんりくん」を提供。LINE連携やAI機能などを活用し、煩雑な採用業務の自動化と、候補者一人ひとりに向き合うための時間創出を支援しています。

URL： https://hr-cloud.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp