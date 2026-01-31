旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、大好評につきメガ初売りセール!!2026「延長戦」が決定！

写真拡大

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、現在開催中の「メガ初売りセール!!2026」が大きな反響をいただいていることを受け、2026年1月31日（土）12:00より、1週間限定の「延長戦」を開催することを決定いたしました。 本セールでは、韓国19,800円～、パリ109,800円～、ハワイ98,800円～など、春休みや卒業旅行シーズンに最適な人気エリアのツアーをさらにおトクな価格で追加販売いたします。



◆メガ初売りセール!!2026 延長線の詳細はこちら：https://newt.net/sale?utm_medium=pr




◼︎「メガ初売りセール!!2026 延長戦」実施の背景

2025年末よりスタートした「メガ初売りセール!!」では、多くのお客様におトクな旅をご提供してまいりました。多くのご好評の声を頂く一方で、「検討中に完売してしまった」「卒業旅行の行き先を決めかねている」といったお声も寄せられています。そこでNEWTでは、春の旅行需要が本格化するこのタイミングで、1週間限定の「延長戦」の実施を決定いたしました。卒業旅行や春休みを目前に控えた今、海外旅行をおトクに叶える最後のラストチャンスをぜひご利用ください。



◼︎「メガ初売りセール!!2026 延長戦」概要

「メガ初売りセール!!2026」の大好評につき、人気エリアのツアーを多数、追加販売します。



・開催期間：2026年1月31日 (土) 12:00～2月7日 (土) 11:59まで



・主なセール内容


　・韓国 : 19,800円（税・燃油込）


　・フランス(パリ) : 109,800円（税・燃油込）


　・ハワイ : 98,800円（税・燃油込）



◆メガ初売りセール!!の詳細はこちら：https://newt.net/sale?utm_medium=pr



◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』


web版　海外ツアー https://newt.net/　


宿・ホテル https://newt.net/hotel


アプリ　https://newt.net/app　


公式LINE　https://lin.ee/ZKchfbF



■令和トラベル　会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。



名称　　：株式会社令和トラベル


所在地　：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F


代表者　：代表取締役　篠塚 孝哉


創業日　：2021年4月5日


事業内容：旅行代理店業　


登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）


所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店


会社HP：https://newt.net/company　


『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand


公式SNS：


・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF　


・X：https://x.com/newt_travel


・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/


・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide


・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel


・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel