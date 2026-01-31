愛犬の“足あと”が世界に1着のTシャツに。 TENGAの障がい者就労支援プロジェクト「able! Project」が愛犬との絆を形にする新サービスを開始

株式会社TENGA

株式会社TENGA（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松本光一）が展開する、障がい者就労支援プロジェクト「able! Project」は、埼玉県川越市の就労継続支援B型事業所※1「able! FACTORY」にて、愛犬の足あとをデザインしたオーダーメイドTシャツ制作サービスを開始いたします。

また、本プロジェクトの取り組みが、2026年1月31日（土）放送のテレビ朝日「しあわせのたね。」にて紹介されました。

※1：就労継続支援B型事業所とは、障がいのある人に就労機会を提供すると共に、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの福祉サービスを供与する施設。

新サービス：ワンちゃんの足あと入りオーダーメイドTシャツ

愛犬と一緒に併設の「able! CAFE」へご来店いただき、その場で取った足あとをデザインに落とし込み、世界に一つだけのオリジナルTシャツを制作するサービスです。

【サービスの特徴】- スタンプで足あとを取る体験そのものが、愛犬とのかけがえのない大切な思い出となります。また、完成したTシャツに加え、実際に取った足あとの原版を収めた「記念パネル」をセットでご提供し、形としても思い出を残していただけます。- プリントから仕上げまでの主要工程を、施設で働く障がいのあるスタッフが担当。お客様の喜びや感動が、スタッフ一人ひとりのやりがいや自信につながります。【製品概要】

製品名：ワンちゃんの足あと入りオーダーメイドTシャツ

（足あと記念パネル付き）

価格： 半袖 4,950円（税込）、長袖 5,940円（税込）

制作期間：約1週間※混雑状況により前後する場合がございます。

デザイン：2パターンから選択可能。

詳細：https://able-project.com/report/1126/

※配送サービスも承っております。

【 able! CAFEとは 】

施設併設の「able! CAFE」は、ドッグランを備えた愛犬と一緒に過ごせるカフェです。地域の食材を使ったカフェメニューや愛犬用メニューもご用意しており、地域の方や愛犬連れのお客様が気軽に立ち寄れる場として親しまれています。施設で働くスタッフが接客や調理などの業務に携わり、地域交流型のカフェ運営を行っています。

障がい者就労支援プロジェクト「able! Project」の挑戦

TENGAは創業以来、「性を表通りに、誰もが楽しめるものに変えていく」というミッションを掲げてきました。その中で、障がいのある方が抱える「性の悩み」だけでなく、「働く環境」における課題にも向き合うべく、本プロジェクトを始動しました。

１．業界平均の約2倍、月額50,000円*1工賃還元を目指す：

全国の就労継続支援B型事業所※1の平均工賃（月額約23,000円程度※2）に対し、able! FACTORYでは月額50,000円※3の還元を目指しています。TENGA社がメーカーとして培った「企画・製造・販売」のノウハウを投入することで、安定した収益体制を構築しています。

２．「選べる仕事」が「働く喜び」を生む：

画一的な作業ではなく、Tシャツ製造、在庫管理、ドッグカフェでの接客・調理など、個々の特性や興味に合わせた業務を選択可能にしています。「自分が作ったものが、誰かを笑顔にする」という実感こそが、自立への大きな一歩になると信じています。

３．持続可能な就労支援：

収益金の一部は、同じ就労支援施設への寄付に充てています。取り組みに関わる一人ひとりが、「世の中や誰かの役に立っている」という実感と喜びを感じられる循環を生み出すことを目指しています。

※1：1日5時間、月に20日作業をした場合

※3：令和５年度工賃（賃金）の実績について（PDF）(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf) より

メディア掲載情報：テレビ朝日「しあわせのたね。」で紹介

本プロジェクトにおける「地域とのつながり」および「ものづくりを通じた就労支援」の取り組みが、下記のテレビ番組にて紹介されました。

able! FACTORY / able! CAFE（埼玉県川越市）

番組名：テレビ朝日「しあわせのたね。」

放送日：2026年1月31日（土）

放送内容：スタッフが一つひとつの製品づくりに真摯に向き合う姿や、併設するable! CAFEを通じた地域住民とのあたたかな交流の様子が取り上げられ、本プロジェクトが目指す“地域に開かれた就労支援の形”が紹介されています。

詳細：テレビ朝日「しあわせのたね。」公式サイト(https://www.tv-asahi.co.jp/shiawasenotane/#/?category=news)