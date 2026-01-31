謎のお面ダンス集団「O-MENZ」9th Single「We are」デジタル配信がスタート。楽曲ナレーションに大塚芳忠を迎えた自己紹介ソング！！

ISARIBI株式会社

メンバー全員がお面を着用する謎のお面ダンス集団「O-MENZ」（オーメンズ/METEORA st.所属）が、9th Single「We are」のデジタル配信を本日1月31日（土）より開始した。

「We are」は、疾走感あふれるビートと中毒性の高いサウンド、アップテンポなメロディラインが印象的な楽曲。O-MENZらしい勢いと存在感を凝縮した“自己紹介ソング”に仕上がっている。

さらに本作では、楽曲ナレーションに声優 大塚芳忠 を迎えるというサプライズも実現。

O-MENZからの熱烈なオファーにより参加が決定し、重厚かつ唯一無二の声が楽曲の世界観を一層引き立てている。

大塚芳忠（おおつか ほうちゅう）

岡山県出身

クレイジーボックス所属

アニメ・吹き替え・ナレーションなど幅広い分野で活躍

【主な出演作】

日本テレビ「真相報道バンキシャ！」ナレーション

フルハウス（ダニー・タナー）

スタートレック：ピカード（データ少佐）

THE BLACKLIST（レッド）

ウィキッド ふたりの魔女（オズの魔法使い）

たべっ子どうぶつ THE MOVIE（キングゴットン）

NARUTO -ナルト-（自来也）

銀魂（阿伏兎）

鬼滅の刃（鱗滝左近次）

ゴールデンカムイ（鶴見中尉）

など多数の番組・作品に出演

さらにO-MENZのリーダー般若からのコメントも到着。

【般若 コメント】

O-MENZの９枚目のシングルとなるWe areは、僕たちの自己紹介ソングでありつつ、コール＆レスポンスも意識して作りました。

そしてナレーションには、あの大塚芳忠さんにご尽力いただきました。

録音に立ち会わせて頂いたんですが、本当に素晴らしい声で、これは絶対最高の曲になる。と確信してました。

昔からずっと様々なアニメを通して聞いていた憧れの方が僕らの曲に携わっていただけて本当に光栄です。

是非、たくさん聞いてください。

本楽曲は、2026年2月22日（日）に開催される東京国際フォーラムでの公演にて、ライブ初披露予定。デジタル配信だけでなく、ライブパフォーマンスを経て完成する楽曲としても大きな注目を集めそうだ。

そして、O-MENZの歴史において “最大動員・最大スケール”となる前代未聞のワンマンライブ 「O-MENZ ONEMAN LIVE PROJECT『PRIDE & MYTHOLOGY』」が、 2026年2月22日（日）、東京国際フォーラム ホールA にて開催される。

これまで積み重ねてきたすべての表現を結集し、 ストリートダンスの枠を超えた新たなエンターテイメント像を提示する本公演は、 共犯者と共に創り上げる、まさに“伝説のステージ”。 会場全体を熱狂の渦に巻き込む圧巻のダンスパフォーマンスを、ぜひその目で体感してほしい。

【公演概要】

イベント名：「O-MENZ ONEMAN LIVE PROJECT 『PRIDE & MYTHOLOGY』」

日時：2026年2月22日（日）

OPEN16:00/START17:00

会場：東京国際フォーラムA

O-MENZ

SNS発、メンバー全員がお面を着用する「謎のお面ダンス集団」。

メンバーは、阿形、隈取、般若(リーダー)、狐。

グループはプロのストリートダンサーで構成されており、TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数160万人超えを達成している。

ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「謎のお面ダンス集団」と銘打って活動。アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループである。

