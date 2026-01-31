HOCRABI MAGAZINE VOL.03 発刊 ― 札幌開拓使麦酒醸造所 創業150周年特別企画やさっぽろビアラリー2026を掲載 ―
HOCRABI（北海道クラフトビールファンクラブ）は、クラフトビールと北海道の地域文化をつなぐマガジン「HOCRABI MAGAZINE VOL.03」 を2026年1月24日に発刊いたしました。
今号の表紙・Special Featureでは、日本ビール史の原点ともいえる「札幌開拓使麦酒醸造所」創業150周年を祝し、昨年末に開催されたイベントを特集しています。
■ VOL.03の内容
● 表紙 / Special Feature
祝・創業150周年 札幌開拓使麦酒醸造所
日本のビール文化の礎を築いた札幌開拓使麦酒醸造所。
BREWERY1876で開催されたビールイベントをレポート。
● 特集：さっぽろビアラリー2026開催！
札幌市内 42のビアバー を巡ってポイントを集め、集めたポイント数に応じてプレゼントがもらえる参加型企画「さっぽろビアラリー2026」を特集。
本特集ではポイントの集め方ガイド として、さっぽろビアラリーの詳細や参加方法を分かりやすく紹介しています。
この1冊があれば「さっぽろビアラリー2026」の楽しみ方が丸わかり。
ビール片手に、札幌の街歩きをもっと楽しく。
● BEER SPOT42 紹介
札幌市内の注目ビアスポット42選を掲載。
クラフトビールファン必見の最新情報をお届けします。
● HOCRABIの魅力大公開！
イベント・グッズ・マガジン・サポーターの４つのカテゴリーに分けて紹介。
これまでのファンクラブ活動の楽しさや魅力を分かりやすくお伝えします。
● Supporter’s voice
HOCRABIを支えるサポーターの声を通じて見えるコミュニティの広がり。
今回は長万部町と稚内市でクラフトビールの活動をしている二人の会員をクローズアップ！
● Information
新たな取り組みとしてHOCRABIのLINE公式アカウント友だち募集中とプレゼント企画。
● Editor’s note
編集部より、今号に込めた想いや制作秘話を綴ります。
● オリジナルグラス
オリジナルグラス・リユースカップ・プラカップなど全国から好評を得ているモノスルの商品紹介。
■ 媒体概要
誌名：HOCRABI MAGAZINE VOL.03
発刊日：2026年1月24日
仕様：20ページ／フルカラー
発行・編集：HOCRABI編集部
詳細：https://www.hocrabi.com/magazine/
■ お問い合わせ先
HOCRABI編集部
E-mail：hcbfc@outlook.jp
Web：https://www.hocrabi.com/
本誌を通じて、ビール文化の奥深さと地域の魅力をより多くの方にお届けできれば幸いです。
今後ともHOCRABIの活動にご注目ください。
HOCRABI MAGAZINE VOL.03の表紙（札幌開拓使麦酒醸造所）