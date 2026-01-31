私の知らない私の絵を描く貴方は誰？『お父さんは私を描かない』(かしのこおり)が、コミックDAYSで1月31日より連載配信スタート！
株式会社講談社
恋人との「事件」がきっかけで、画家だった父・碧のことを思い出した森白すみれ。19年前に別離した父は、ついに娘を描くことはなかった。親子で過ごした記憶が残る海辺で、奇妙な青年と出会ったすみれは、美術展で、幼いころの自分を描いた絵画を見つけ――。コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社
恋人との「事件」がきっかけで、画家だった父・碧のことを思い出した森白すみれ。19年前に別離した父は、ついに娘を描くことはなかった。親子で過ごした記憶が残る海辺で、奇妙な青年と出会ったすみれは、美術展で、幼いころの自分を描いた絵画を見つけ――。
第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460910014703520/first_episode
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社