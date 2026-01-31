『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』新ユニット「Σ Desire」が登場！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』（以下、シャニソン）にて、新ユニット「Σ Desire（シグマディザイア）」が登場したことをお知らせいたします。

新ユニット「Σ Desire」とは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gLNuY2icPyU ]

283プロダクション所属のアイドル28名による新プロジェクト「PJ: REFRAC7IONS（プロジェクト：リフラクションズ）」。

本プロジェクトでは、これまでのユニット編成とは異なる新たな組み合わせによる7組のユニットが誕生します。

第4弾ユニットとして、芹沢 あさひ、樋口 円香、緋田 美琴、斑鳩 ルカ、西城 樹里、田中 摩美々の6名よる、「Σ Desire」が登場。

「No desire, No reward.」をコンセプトに掲げる本ユニットの楽曲やMVをお楽しみください。

「PJ: REFRAC7IONS」では、今後も月1回のペースで新ユニットが登場予定です。

今後の展開にもぜひご注目ください。

Σ Desire「SUPER DUPER DREAMER」が追加！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KVQR6PZZhrc ]

Σ Desire による新曲「SUPER DUPER DREAMER」を追加しました。

◆メンバー

芹沢 あさひ 樋口 円香 緋田 美琴 斑鳩 ルカ 西城 樹里 田中 摩美々

ぜひゲーム内で、リズムゲームもお楽しみください。

「PJ: REFRAC7IONS Σ Desire ガシャ」が開催中！

『PJ: REFRAC7IONS』の新ユニットメンバーが登場する、期間限定の新ガシャが開催中です。

本ガシャでは、対象アイドルが★3Pアイドルとして登場。

★3の排出確率はいつもの1.5倍となっています。

＜ピックアッププロデュースアイドルガシャ＞

★3【ギフテッド・ペイ】芹沢あさひ

★3【FROST(ハート)EDGE】樋口円香

★3【ALLOY】緋田美琴

★3【I AM ONE】斑鳩ルカ

★3【切り裂いて進め！】西城樹里

★3【Cry for Fangs】田中摩美々

今後も『PJ: REFRAC7IONS』の各ユニットメンバーが登場するガシャを、月1回のペースで開催予定です。

＜開催期間＞

開催中～2026年2月28日 11:59まで（予定）

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細はシャニソンゲーム内をご確認ください。

Σ Desire 新曲イベント『白吠』開催中！

Σ Desire 新曲イベント『白吠』が開催中です。

Σ Desireの皆さんが活躍するイベントストーリーにご注目ください。

＜イベント報酬＞

SSR【獣性について】樋口 円香

＜イベント開催期間＞

開催中 ～2026年2月6日20:59まで（予定）

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細はシャニソンゲーム内をご確認ください。

Σ Desireリリース記念！ジュエルセール開催中！

ASOBI STORE内の「WEB STORE」にて、プリズムジュエルを販売中です。

WEB STOREでは、ゲーム内で購入いただく場合よりもお得にアイテムを購入することができ、シャニソンではプリズムジュエルが最大で18%増量した商品を販売中です。

ただいま新ユニット Σ Desire の登場を記念して、「Σ Desire リリース記念 1回限定！プリズムジュエル 10,000個」をASOBI STORE限定で販売中です。



ぜひ、WEB STOREよりプリズムジュエルをお得にご購入ください。

▼WEB STOREはこちら！

https://webstore.asobistore.jp/shinycolors-song-for-prism

※WEB STOREは、バンダイナムコエンターテインメントが提供するゲーム内のアイテムをお得に購入できるWEBストアです。

※WEB STOREのご利用には、ゲームアプリのインストールと、バンダイナムコIDの登録(無料)が必要です。

※WEB STOREのご利用には、ゲームとのバンダイナムコID連携が必要です。

※WEB STOREで購入・獲得したアイテムは、お客様がバンダイナムコIDに連携したゲームアカウントに付与されます。

※WEB STOREで購入・獲得したアイテムの反映には、ゲームの再起動が必要な場合がございます。

※WEB STOREで購入・獲得した有償プリズムジュエルは、DMMGAMES版には反映されません。

購入・獲得した有償プリズムジュエルはiOS／Android版でご使用ください。

※購入回数や販売期間に制限のある商品がございます。

※プリズムジュエルの増量分は無償プリズムジュエルの付与となります。

※商品によっておまけの内容は異なります。※期間・内容は予告なく変更となる可能性がございます。

『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは

この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。

アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドルリズムゲーム&育成シミュレーション』

芸能事務所『283（ツバサ）プロダクション』のプロデューサーとして、個性豊かな28人のアイドルたちと日々を過ごし、彼女たちを成長させていくアイドルリズムゲーム。

あなたは、アイドルたちを新たなステージへと送り出し、美麗な3DMVとリズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。

＜ゲームURL＞

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1669389369?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolorsprism

・DMM GAMES

https://dmg-shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

＜関連リンク＞

・「シャイニーカラーズ」公式サイト

https://shinycolors.idolmaster.jp/

・「シャニソン」公式サイト

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

・「シャニソン」公式X

https://x.com/imassc_prism

