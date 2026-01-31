【２月限定】神戸の生田神社にて切り絵御朱印・四輝朱印など限定御朱印６種を授与！！

1.令和８年２月限定御朱印について

生田神社

生田神社（兵庫県・神戸市）にて令和８年２月１日（日）より切り絵御朱印２種・四輝（しき）朱印をはじめ、２月限定の御朱印６種を授与いたします。

R8２月限定御朱印６種切り絵御朱印【結】切り絵御朱印【結】

この御朱印は、日本古来の文様で魔除けの意味を持つ猪目（ハートの形）と硬い絆や運気向上を示す梅結びを重ね合わせながらデザインしたものです。たくさんの出会いがある春の初めのこの季節に、たくさんのご縁が結ばれることをイメージして、切り絵で表現いたしました。

縁結びの神である生田の大神のご神徳をお受けになり、幾重にも重なる良きご縁が結ばれますことをお祈りいたします。

※ご祭神「稚日女尊」は機殿（はたどの）で神服を織られる神様で、糸を合わせながら布を織り成すように、人と人との縁を結んで下さいます。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。





授与期間：令和８年２月１日～２月２８日※状況により無くなる場合もございます。初穂料：１，０００円https://ikutajinja.official.ec/items/133942249切り絵御朱印【梅に鶯（うぐいす）】

この御朱印は、取り合わせが非常に好ましく、美しく調和するもののたとえで縁起の良い組み合わせや、仲睦まじい間柄を表す「梅に鶯」の文字を配したものです。当社境内で紅白の花を咲かせ周囲を美しく彩る「箙の梅」に鶯がとまる春の訪れをイメージし、切り絵にて調製いたしました。

春の始まりであるこの月が、邪気や災いを祓い、健康で幸せを願う良き月となりますことをお祈りいたします。

※梅の花びらの一部を通常のレーザーカットではなく、レーザーの出力を調整し、紙を削る技法（ハーフカット）にて他には無い表現をしております。



授与期間：令和８年２月１日～２月２８日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/133943242

切り絵御朱印【梅に鶯（うぐいす）】四輝朱印【縁】四輝朱印【縁】

２月のイメージを、「エッチング加工」の複雑な煌めきで表現した御朱印。

生田大神との尊い御神縁に結ばれ、神戸の街が幸せと優しさで包まれ光り輝くように、この月が心華やぐ実り豊かな月となりますことをお祈りいたします。

約A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和８年２月１日～２月２８日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/133944197

２月限定御朱印【祥雲】

この御朱印は、穏やかで清らかな雲を背景に、稲荷神社の使いとされる狐、象徴的な鳥居を神戸の街に配し、幸運が訪れる兆しを示す「祥雲」を揮毫し、調製したものです。

生田大神様の御神徳のもと、良き福が訪れる幸せな月となりますことをお祈りいたします。

※A5サイズ（210mm×148mm）相当です。



授与期間：令和８年２月１日～２月２８日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：１，０００円

https://ikutajinja.official.ec/items/133945696

２月限定御朱印【祥雲】２月限定御朱印【きさらぎ】２月限定御朱印【きさらぎ】

この御朱印は、清らかな春の始まりを告げる組み合わせである梅と鶯を配し、背景には「和の心」を表す柔らかなハートを神戸の街にちりばめ、やさくし調和のとれた様子をイメージ、調製したものです。

この月が平穏で幸せ多き月となりますことを、心よりお祈りいたします。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和８年２月１日～２月２８日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/133944705

２月限定御朱印【冬詣】

この御朱印は、季節ごとに調製した特別なものです。

新たなる年を感じるよう左右には今年の干支「午」を描き、冬らしいデザインと色合いで、雪の結晶をちりばめ清らかな冬の様子をイメージした季節限定の御朱印です。

お受けになった皆様の健康と幸せをお祈り致します。

※サイズはA６サイズ（105mm×148mm）です。



授与期間：令和８年２月１日～２月２８日

※状況により無くなる場合もございます。



初穂料：５００円

https://ikutajinja.official.ec/items/133945142

２．限定御朱印の郵送について

２月限定御朱印【冬詣】

郵送をご希望の方は下記の生田神社限定御朱印の郵送ページにお進み下さい。

https://ikutajinja.official.ec/

３．生田神社について

生田神社

地元神戸では「いくたさん」と呼ばれ親しまれている生田神社。神功皇后摂政元年（西暦２０１年）三韓よりの帰途、今の神戸港の沖合で船が進まなくなった為に神占を行ったところ、稚日女尊が現れ、「私は活田長峡国に居りたい」と申されたので、海上五十狭茅によって祀られました。縁結び、健康長寿、商売繁盛、家内安全をはじめ、恋愛成就や安産祈願の御利益があり、神戸の守り神として広く御崇敬いただいております。



生田神社

住所：〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通１－２－１

電話番号：078-321-3851

URL：https://ikutajinja.or.jp/