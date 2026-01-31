「AI導入後も資料が完成しない」矛盾を解消。情報収集からスライド完成までを一気通貫で実装する「HIBACHI NotebookLM Starter」提供開始
企業のAI活用支援事業を展開するHIBACHI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 貴士）は、Googleの最新AIツール「NotebookLM」を活用し、ホワイトカラーの資料作成業務を「着手」から「完成」までシームレスに完結させる導入支援サービス「HIBACHI NotebookLM Starter」の提供を開始いたしました。
本サービスは、単なるツールの導入支援ではありません。社内に眠る情報の集積から、質の高いアウトプットを生むためのスクリプト設計、そして現場社員が自走して資料を完成させるまでの教育・サポートをワンストップで提供。「AIを使ったけれど、結局最後は手作業で作り直している」という企業の課題を根底から解決します。
また、リリースに伴い、オンラインセミナーを開催いたします。
オンラインセミナーリンク(https://hibachi-wbn.peatix.com/)
■ サービス提供の背景：AI導入後の「ラストワンマイル」の壁
多くの企業でChatGPTなどのチャット型AIが導入されていますが、現場では「部分的には楽になったが、一つの資料を完成させるまでには至らない」という新たな課題が発生しています。当社は、ユーザーの業務フローを徹底的に分析し、資料完成を阻む4つの「断絶」を特定しました。
情報の断絶（着手前）
スライドに盛り込むべき情報が社内外に散在しており、AIに入力する前の「情報収集と整理」で多くの時間が浪費されている。
指示の断絶（作成時）
質の良いアウトプットを出すための「スクリプト（指示）」が設計できず、試行錯誤の末に「自分で作った方が早い」と断念してしまう。
修正の断絶（ブラッシュアップ）
生成された内容への修正指示がAIに伝わらず、意図通りの修正ができないまま作業が停滞する。
形式の断絶（仕上げ）
アウトプットが編集困難な形式であることが多く、最終的な微調整ができずに実務で使えない。
これらの「断絶」により、AI導入後も結局は人の手によるつなぎ合わせ作業が発生しています。「HIBACHI NotebookLM Starter」は、このプロセス全体を一本の線で繋ぎ、資料完成までを確実に導きます。
■ HIBACHI NotebookLM Starter が提供するソリューション
「HIBACHI NotebookLM Starter」は、Googleの「NotebookLM」の特性（ソースに基づいた正確な回答生成）を最大限に活かし、資料作成の入り口から出口までを包括的に支援します。
1. 情報集積（ゼロからのスタートを支援）
社内に散在するバラバラな資料（PDF、ドキュメント、スライド等）や外部情報を整理・構造化し、AIが正確に読み取れる「情報の宝の山」へと整備します。古いデータの排除やタグ付けを行い、AIが参照すべき「正解データ」を構築することで、迷いのないスタートを切ることができます。
2. スクリプト設計（構成案作成を自動化）
「どのような指示を出せば、求めるスライド構成が出力されるか」というノウハウを体系化。職種や目的に合わせた最適なスクリプトを設計・提供することで、属人性を排除し、誰でも高品質な構成案を出力可能にします。
3. 教育・定着（自走できるスキルを習得）
ツールを渡して終わりではなく、現場社員がAIをパートナーとして使いこなせるようトレーニングを実施します。適切な指示出しから、出力された内容の検証方法までを習得させます。
4. 編集・サポート（完成までのラストワンマイル）
生成後の修正や微調整がうまくいかない場合のチューニングをサポート。AIのアウトプットを最終的な「提出できる資料」に仕上げるまでのプロセスを伴走し、確実に業務を完了させます。
■ サービスの特徴「会話」ではなく「完成」にコミット
チャットでのやり取りで満足するのではなく、最終的な「スライド完成」までのプロセス全体を設計します。
確かなコスト削減実績
大手求人サイトでの原稿作成時間半減や、年間1.4億円のコスト削減見込みなど、理論だけでなく「実利」を生むノウハウを提供します。
実務直結のフロー構築
現場のワークフローに深く入り込み、明日から使える実践的なAI活用環境を構築します。
■ 今後の展望
「HIBACHI NotebookLM Starter」は、営業、企画、マーケティング、バックオフィスなど、あらゆる職種の資料作成業務において、「作り始め」から「書き終わり」までのストレスをゼロにすることを目指します。
まずは資料作成フローの無料診断から受け付けております。
■ お問い合わせ
メールアドレス：contact@hibachi-inc.jp
お問い合わせフォーム：https://hibachi-inc.jp/contact/