東京ユナイテッドバスケットボールクラブへのAED支援が決定

特定非営利活動法人ちば救命・AED普及研究会

NPO法人ちば救命・AED普及研究会（以下、千葉PUSH）は、AEDおよび救命教育の普及啓発と、必要とされる場所へのAED貸与を目的とした支援事業「Chiba PUSH AED renTal for you project（通称：CATプロジェクト）」を実施しています。

本プロジェクトでは、これまでに8団体・イベントに対しAED支援を行ってきました。

このたび、プロバスケットボールチームである東京ユナイテッドバスケットボールクラブへのAED支援が決定しました。1月31日に有明アリーナにて開催される試合よりAEDの支援を行います。

同クラブでは、試合前イベントにおけるAED体験会の実施や、AED講習会の開催を予定しています。

千葉PUSHは、本事業を通じて、多くの人が集まるイベント会場でのAED設置がさらに進むよう取り組んでまいります。

今後も、安心・安全なイベント運営体制の構築に寄与することを目指し、活動を継続していきます。

■ CATプロジェクトとは

CATプロジェクトは、イベント主催団体、スポーツチーム、PTAなど、法人格の有無を問わず日本国内の団体を対象に、地域のスポーツ大会や各種イベント開催時にAEDを貸与する取り組みです。

AEDの貸与にあたっては、講習会の開催、AED普及啓発ブースの出展、チラシ配布など、救命・AEDに関する啓発活動を実施していただくことを条件としています。