新感覚クラフトビール「葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～」が飲めるチケット、好評につきオンライン販売スタート！

GoodBeer&Friends株式会社

ブルワリー、飲食店、一般消費者がクラフトビールを通じて有機的につながる世界を目指すGoodBeer&Friends株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：金森 祐樹）が、東京都葛飾区・新小岩の居酒屋「トリサカバ ハイカラ」店主・大野太陽氏とともに推進する地域プロジェクト「葛飾呑んべクラフトプロジェクト」にて、葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～」を開発・販売しました。発売以来ご好評につき、本商品を飲めるイベントのチケットを、ECサイトでオンライン販売を開始したことをお知らせします。

葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～とは

葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～の特徴

2025年12月、今までにない新感覚の味わいが楽しめるクラフトビール、「葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～」（以下、葛飾レモンヴァイツェン）が販売開始されました。

葛飾レモンヴァイツェンの特徴は、レモンをスピリッツとして加えていることです。小麦ビールと柑橘ピールの組み合わせは珍しくありませんが、あえてスピリッツを加えたことで、独特な香りが立ち、飲んだ後の余韻が記憶に残る風味へと変わりました。ヴァイツェンはもともとバナナやハチミツのようなフルーティでスイートな香りがありますが、レモンの爽やかさがプラスされることで、甘さと爽やかさが複合された厚みのある味わいに仕上がっています。

葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～の購入

葛飾レモンヴァイツェンは、新小岩の飲食店をめぐる「葛飾呑んべはしご横丁」というイベントにてご提供していました。この度、イベントに参加するチケットをECサイトにて販売することが決定しました。これまで以上に気軽に葛飾レモンヴァイツェンを楽しめるようになったため、ぜひオンラインにてご購入ください。

葛飾吞んべクラフト～葛飾レモンヴァイツェン～の開発秘話

チケットの詳細と購入はこちら :https://nombecraft.square.site/葛飾吞んべクラフトの試作品試飲風景「せんべろ」と「はしご酒」を両立させるアルコール度数

葛飾のお酒文化の特徴として挙げられるのが、「せんべろ」と「はしご酒」です。下町である葛飾には、高価なアルコールをたしなむよりも、庶民的なお酒を日常的に楽しむ文化が根付いています。また、一軒で終わらせず、二軒、三軒とはしご酒をして、様々なお店の違いを味わう方も非常に多いです。

そこで、葛飾吞んべクラフトはこの二つの文化を両立させる一本に仕上げようと決めました。通常、ビールのアルコール度数は5～6％程度ですが、9％とやや高めに設定することで、「一本でべろべろになれるくらい、飲みごたえがある」「一軒で終わらせず、はしご酒をする余裕がある」というバランスを取っています。

飲むことが「体験」につながる商品設計

葛飾吞んべクラフトは、普段はあまりビールを飲まない方も楽しめる商品になっています。これは、ただ飲むだけではなく、葛飾吞んべクラフトを飲むことが「体験」として楽しめる設計になっているためです。

近年、広く親しまれるようになったホッピーは、ベースにアルコールを足すことで好みの度数で飲めるようになっています。また、ビールにジンジャーエールを合わせたシャンディガフなど、ノンアルコールを足すことでアルコール度数を低くして楽しむ飲み物もあります。また、氷を入れることで味わいそのままで度数を下げ、温度が低くなることでより飲みやすくなります。

こういった試行錯誤を重ねる中、クラフトビールをただ飲むのではなく、自分好みにアレンジしていく体験を提供することが、大きな価値になるのではないかと気づきました。そこで、クラフトビールにプラスアルファをした商品を三種類作ることが決定。その第一弾が、今回販売している葛飾レモンヴァイツェンです。

葛飾レモンヴァイツェンは、ストレートでは香りと厚みをダイレクトに感じられ、オンザロックにすることで軽やかに味わいを感じられるようにしています。

葛飾吞んべクラフトビールは、全部で3種類作る予定です。今回は、普段はあまりビールを飲まない方でも楽しめる商品に設計しました。第2弾では、炭火の香ばしさを思わせるコクを楽しめるビールを作ります。第3弾は、2つの間にある存在として、バランス感を重視したビールにする予定です。

より詳しい開発秘話は、葛飾吞んべクラフトビール 開発レポート vol.1(https://camp-fire.jp/projects/873368/view/activities/771081#main)をぜひご覧ください。

葛飾吞んべクラフトプロジェクトとは？

「トリサカバ ハイカラ」店主・大野太陽氏プロジェクトへの想い

葛飾といえば、かつてのんべぇがたくさんいました。江戸の粋を現代に引き継いだような、活気ある雰囲気を持っていたのです。しかし、現在では再開発や商店街の衰退などにより、まちの色は消えつつあります。

一度ほとんど潰えてしまった文化を見直し、現代にフィットする形に再構築する。そんな思いを掲げて、葛飾区新小岩で居酒屋『トリサカバ ハイカラ』を営む大野太陽さんが立ち上がりました。かつての葛飾らしさを表現するクラフトビールを作り、この町にのんべぇ文化を取り戻そうとしたのです。

現在、葛飾にあるたくさんの飲食店を通じて、葛飾に暮らす人や葛飾を訪れた人にクラフトビールを楽しんでもらいます。また、まちのお祭りやイベントにも出店し、メディア発信も行う予定です。葛飾とのんべぇのストーリーを広く伝え、「葛飾といえばのんべぇだね」と思ってもらえるよう、このまちらしさを再構築する挑戦の真っ只中です。

プロジェクトの最新情報はこちら :https://nombecraft.jp/具体的なプロジェクト内容

■ 葛飾呑んべはしご横丁2026 in新小岩

新小岩の飲食店をめぐるイベントです。「かつしかプレミアム付呑んべチケット」を購入した方に、対象店舗にて葛飾呑んべクラフトと店自慢のおつまみのセットをお得にご提供します。

チケットの詳細と購入はこちら :https://nombecraft.square.site/

■ アイテム作り

ステッカーやTシャツなど、プロジェクトに参加した方が気軽に購入、利用できるアイテムを作っています。葛飾を応援したい！という方が気軽に買えるよう、さまざまなものを制作中です。

■ 地域とのコラボレーション

葛飾には有名映画やキャラクターなど、魅力的なコンテンツがたくさんあります。これらとコラボレーションをすることで、より多くの方に葛飾を知ってもらうきっかけを作ります。

■ 醸造所の設立

呑んべぇを中心とするプロジェクトだからこそ、要であるお酒をまちで作りたいと考えています。また、雇用が生まれることで、「ひととお金がめぐるまち」にするというプロジェクトの想いも実現します。

■ 新小岩以外への展開

現在は新小岩を中心に動いていますが、このプロジェクトは少しずつ葛飾全域に広げていきます。点と点をつなぎ、少しずつ大きな円にして、最後は葛飾全体を元気にしていきたいです。

「GoodBeer&Friends株式会社」の会社概要

社名：GoodBeer&Friends株式会社

本社所在地：東京都品川区広町1-5-28-302

代表取締役：金森 祐樹

設立：2025年3月5日

HP：https://goodbeerfriends.jp/