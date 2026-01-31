AI時代の開発チームに「ノート」ではなく「教科書」を内部ドキュメントサイトプラットフォーム「Chronoter」、クローズドβ版をリリース

株式会社Chronoter

社内Wikiやノートツールに情報は増え続けているのに、「結局誰も読んでいない」「どれが正しい情報かわからない」──こうした課題は、AIを活用した開発が当たり前になった今、人とAIの双方が参照すべきプロダクトContextを適切に管理できていないことによって、より深刻になっています。

株式会社Chronoter（所在地：東京都、代表：山口直樹）は本日、MDファイルで管理しているドキュメントを、そのまま社内向けの認証付きドキュメントサイトとして公開・運用できる内部ドキュメントサイトプラットフォーム「Chronoter（クロノター）」のクローズドβ版をリリースし、招待コード制での利用企業募集を開始しました。

■ 人・非開発者・AIが同じ前提で理解できる「プロダクトの教科書」

Chronoterによるドキュメントサイトのサンプル画像

これまでの社内ドキュメントツールは、主に「情報を残す場所」として設計されてきました。

Wikiやノートに情報を書き溜めることはできても、その情報を誰が・どの前提で・どこまで理解しているかまでは考慮されていませんでした。

たとえば、

- 開発者向けの技術的な説明と、非開発者向けの業務説明が同じ粒度で並ぶ- なぜその仕様になったのかという背景や意思決定の経緯が、別ページや別ツールに散らばる- AIにドキュメントを参照させても、前提となるContextが不足し、期待した回答が得られない

といった状態が起こりがちです。

Chronoterが目指すのは、開発者・非開発者・AIのすべてが同じプロダクトContextを参照できる状態をつくることです。

情報をただ並べるのではなく、背景・仕様・判断理由を含めて構造化し、「どこから読んでも全体像が理解できる」教科書として機能するドキュメントサイトを構築します。

■ Gitと専用CLIで構築・可視化する「プロダクトの教科書」

Chronoterは、社内ドキュメントを専用の管理画面で直接編集させるのではなく、

MDファイルをGitで管理し、その内容をもとに内部ドキュメントサイトとして構築・共有するというアプローチを採用しています。

その中核となるのが、Chronoterが提供する専用CLIツールです。

このCLIは、単なる事前プレビュー用ツールにとどまらず、

リポジトリ内に点在しているMDファイルを整理・可視化し、

人やAIが「読める」「見つけられる」状態に変換する役割を担います。

CLIを利用することで、

- デプロイ後にどのようなドキュメントサイトになるのかをローカルで確認できる- 埋もれていたMDファイルや、意図せず放置されていたドキュメントの存在に気づける- Claude Code などAIと並走した開発においても、MDファイルをContextとして参照しやすくなる

といった効果が生まれます。

Chronoterは、CLIそのものを使わせることが目的ではありません。

Git上に存在するMDファイルを、チームやAIが理解できる「プロダクトの教科書」として再編成し、共有可能な形にすることを目指しています。

専用CLIは、そのための“視界をひらく道具”として機能します。

■ クローズドβ版 招待コード申請受付中

募集対象- プロダクト開発チームを持つ企業- 社内ドキュメントの整備・改善を検討している組織- AIを活用した開発を推進している企業クローズドβ期間

2026年1月31日～（オープンβ移行まで）

参加方法

Chronoterのクローズドβ版は、招待コード制での提供となります。

運営チームおよび関係者を通じて、随時招待コードをご案内しています。

ご関心をお持ちの方は、まずは下記URLより招待コードをご申請ください。

招待コードリクエストフォーム

https://chronoter.com/request

■ 代表コメント

株式会社Chronoter 代表 山口直樹

AIによる開発体験の変化は、ここ1年で一気に加速しました。

開発者個人の働き方だけでなく、チームの動き方や情報共有の在り方そのものが、

大きな変化を求められる時代が来ています。

Chronoterは、こうしたAI時代の開発現場の変化に向き合いながら、

内部ドキュメントサイトの在り方をアップデートしていくためのプラットフォームです。

クローズドβを通じて、実際の開発現場での使われ方やフィードバックを取り込み、

変化に合わせて進化していくサービスとして育てていきたいと考えています。

会社概要

会社名：株式会社Chronoter

代表者：代表取締役 山口直樹

設立：2024年7月

事業内容：内部ドキュメントサイトプラットフォーム「Chronoter」の開発・運営

URL：https://chronoter.com(https://chronoter.com/?from=pr251128)

本件並びにサービスに関するお問い合わせ先

メールアドレス：support@chronoter.com