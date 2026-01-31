【三日月シーパークホテル勝浦】開業4周年を記念してお得な2食付き宿泊プランを期間限定で販売！ご予約を受付中！！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」は、HMIホテルグループのホテルとして運営を開始して2026年３月で開業4周年を迎えます。開業4周年を記念して、多彩な味わいが集結した”和洋中バイキング”が楽しめるお得な宿泊プランを期間限定にて販売中です。

祝！HMIホテルグループ運営開始！開業4周年 お得な2食付き宿泊プラン 第一弾

第1弾：開業4周年プラン：2月1日（日）～3月31日（火）

【開業4周年記念】

2月鍋フェア / 3月春の房総フェア開催！和洋中バイキングプラン ★夕食時飲み放題付★

販売期間：2月1日（日）～3月31日（火）のご宿泊

ご宿泊料金：平日：16,000円（税込）、土・休前日：19,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

大きなビュフェ会場で、海鮮料理をはじめ揚げたての天ぷらなど和洋中料理が味わえるディナーバイキング。2月はお1人さま用鍋で、アレンジ鍋が楽しめる”鍋フェア”、3月は房総の海の幸・山の幸を使った料理が並ぶ”房総フェア”を開催いたします。

※写真はイメージです。

和洋中ディナーバイキング

メニューの一例

・吟味した魚を使ったお寿司・お刺身 ・お好みの焼き方を選べるじゅ～っと焼き上げるステーキ

・揚げたてあつあつの天ぷら ・ケーキやアイスなどの食後のデザート

※メニューは一例となりますので、仕入れ状況等によりご提供内容が変わります。

※お申込みご人数が少ない場合は、オーダーバイキングでの開催となる場合がございます。

また催行人数に満たない場合は、和会席料理に変更させて頂く場合がございます。

その際はホテルよりお客様に事前にご連絡させていただきます。

ご朝食について

和洋中のバラエティ満載のバイキング 7：00～9：30 (LO 9:00)

※時期により変動あり ※食事内容がバイキングから変更となる場合がございます。

・・・・・・・大型スパや展望温泉も完備。一日の疲れを癒してください。・・・・・・・・

☆開放感いっぱいの温泉！

温泉：展望風呂「飛天の湯」

15：00～24：00 翌5：00～9：00

地上40mより太平洋を一望する雄大な眺めで自然と一体になれる気分を味わえます。

※時間が変更となる場合がございます。

飛天の湯（婦人）

温水プール

☆一日中楽しめるスパ！

絶景スパ「アクアパレス」

平日・日曜日 10:00～18:00 最終受付17:00

土曜日 10：00～21：00 最終受付20:00

全天候型屋内スパと地上8階スパの宮殿太平洋の大パノラマ！

ご宿泊プランのお部屋は・・・

☆太平洋を一望できる広々とした客室

＜客室の一例＞

和室とツインベッド付和洋室(約45平方メートル )

海を見ながらゆったりと寛げる和と洋の融合した広々とした空間でごゆっくりとお寛ぎください。

和洋室

お得な三日月シーパークホテル勝浦 開業4周年プランのご予約は

こちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikatsuura/plans/10114199?dateUndecidedFlg=1&adults=2&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=mikazuki-katsuura-4th-anniversary&utm_id=20260129&utm_content=4th-anniversary-two-meals-limited-plan

第2弾：開業4周年プラン：4月1日（水）～4月24日（金）

【開業4周年記念】キンメ鯛・マグロフェア 和洋中バイキングプラン

☆夕食時 飲み放題付☆

販売期間：4月1日（水）～4月24日（金）のご宿泊

ご宿泊料金：平日：17,000円（税込）、土・休前日：20,000円（税込）

※1泊2食付、2名様一室お一人様料金

【開業4周年記念】キンメ鯛・マグロフェア 和洋中バイキングプランご予約は

こちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/mikazukikatsuura/plans/10154377?dateUndecidedFlg=1&adults=2&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=mikazuki-katsuura-4th-anniversary&utm_id=20260129&utm_content=4th-anniversary-buffet-kinmedai-tuna-fair

<三日月シーパークホテル勝浦>

JR勝浦駅から海に向かって歩いてすぐ。お車の方は海岸線沿いを走る128号線から当館が見えてきます。



〒299-5225

千葉県勝浦市墨名820（勝浦海岸）

電話番号:0470-73-1111

https://hmihotelgroup.com/mikazukikatsuura/

三日月シーパークホテル勝浦