トキエア、就航2周年記念感謝祭　第二弾開催のお知らせ

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は就航2周年記念感謝祭第二弾として特別価格3,900円にて特別感謝セールを実施いたします。

お客様に支えられ、無事に2周年を迎えることができました。トキエアの翼で、より多くの方に手軽に旅を楽しんでいただきたいという思いを込めて、期間限定で特別運賃を販売いたします。

■概要

販売期間：2026年2月1日（日）9：00～2026年2月7日（土）23：59

搭乗期間：2026年2月10日（火）～2026年2月28日（土）

対象路線：「新潟＝札幌（丘珠）」、「新潟=名古屋（中部）」、「新潟＝神戸」、「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」

運賃額 ：3,900円 ※1

運賃種別：トキトク運賃の条件を適用（https://tokiair.com/fare/）

本セール運賃につきましては購入後からご予約便の出発予定時刻までの取消には、運賃の100％に相当する取消手数料を申し受けます。あらかじめご了承ください。

購入方法：WEBサイトからの購入のみ対象 ※2

決済方法：クレジットカード（JCB,VISA,MASTER）／ PayPay(WEB予約のみ対応)

販売座席数には限りがございます。また一部対象外の便もございますので予めご了承ください

※1、名古屋（中部）・神戸線は別途旅客施設使用料（PSFC）が必要です

※2、トキサポートセンターでの購入は対象外となります

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

