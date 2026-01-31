ビストロノミー「レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ」ギャラリーレストラン『Prelude au Printemps ～春の前奏曲～』

株式会社焼肉坂井ホールディングス

2026年最初のギャラリーレストランは、『Prelude au Printemps ～春の前奏曲～』と題し、画家・東原 均（とうはら ひとし）氏による、早春をイメージした作品を展示いたします。

会期中は、シェフがそれらのアート作品からインスピレーションを受けて創作した、この期間だけの特別な料理もご提供いたします。

現代アートとレ・コパンのガストロノミー。ふたつの表現が響き合うひとときを、お楽しみください。

本展では、早春の気配をテーマにした絵画と、それに着想を得た料理を通して、冬から春へと向かう季節の移ろいを、味わいとして体験していただきます。

コラボレーションメニュー

"けしき春日和"から

温かいフランス産ホワイトアスパラ

生ハム パルメザンコポー オレンジサバイヨンソース

春の気配を感じさせる作品群から着想を得て、野村シェフが今回の展示のために用意したコラボレーションメニュー。

旬を迎えるホワイトアスパラガスに、生ハムと削ったパルメザンを重ね、ふんわりとしたオレンジと卵黄のソースで春の光を添えた、「けしき春日和」を表現した一皿です。

ランチ・ディナーの前菜としてコース料金＋1,100円（税込）にてご提供いたします。

画家：東原 均（Hitoshi Tohara ）

1955年東京生れ。東京藝術大学大学院修了。

東原均は東京生まれの画家で、若い頃はよく山登りを行っていた。

町中で生まれ育った彼いわく「山に行くと自分のまわりの全てが自然そのもので、それらから発信される力に包まれると、体の内側から染み出るように喜びのような感覚になっている」

その喜びを表す方法として絵画制作があり、創作活動と繋がっているように思える。

多数のギャラリーで展覧会を開催するとともに、各カルチャースクールなどの講師も務める。

千ヶ滝６

「眠っていた草木が芽吹くように

梢に若葉が顔を出すように。

色彩は色と色が奏でるように生まれ、

色彩に溢れた絵画に包まれていくことで、

日々の慌ただしさや息苦しさから

安らぎとくつろぎがもたらされる。

そして新たな活力が芽生えていく。」

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ Les Copains de Dominique Bouchet

パリの街角にある店に入り込んだようなあたたかな雰囲気のビストロ。

食材の品質にこだわり、丁寧に調理し、ソースでエスプリを効かせた「美しさ」と「華やかさ」の調和する料理を気さくなサービスでお楽しみいただけます。

シェフ ドミニクの「心」と「技術」を継承し、野村シェフ率いるコパンたちが瑞々しい感性をお皿にのせて、旬の味わいを提供し続けています。

住所：東京都中央区銀座 5-1-8 銀座 MSビル B1F

TEL：03-6264-6566

営業時間：

ランチ 11:30～15:00 (L.O 14:00)

ディナー 18:00～23:00 (最終入店 20:00／L.O. 22:00)

定休日：不定休／夏季・年末年始

【会社概要】

社名：株式会社DBT（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル10F

TEL：03-5565-2040 FAX：03-5565-1696

事業内容：飲食店（フランス料理店）

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ 公式サイト

https://www.lescopains.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/les_copains_db/

ドミニク・ブシェ トーキョー 公式サイト（関連ブランド）

https://www.dominique-bouchet.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/dominique_bouchet_tokyo/