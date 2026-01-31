【オープン記念キャンペーン】大阪で濃厚抹茶スイーツとラテが楽しめる！人気スタンド「抹茶きぶん」×オンライン発「MAMIDORI」のWショップがオープン

合同会社firstfan左：抹茶きぶんの抹茶ラテ、抹茶あんバターサンド、抹茶ショコラ 右：MAMIDORI大福とMAMIDORIマカロン

大阪・中崎町にて、京都和束産抹茶にこだわる抹茶スタンド「抹茶きぶん」と、これまでオンライン限定で展開しており、初の実店舗となる抹茶スイーツブランド「MAMIDORI」が、タッグショップをオープンいたしました。

本店舗は、「ラテに合うように火入れした無農薬オリジナル抹茶」と「上質な抹茶の旨みをそのまま味わえる濃厚抹茶スイーツ」が一度に楽しめる、抹茶好きのための新たなハイブリッド店舗です。

オープンを記念し、2026年1月31日（土）から約1ヶ月間、2つのキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

【特典1】オリジナル抹茶缶を特別価格で提供

京都和束町産・無農薬栽培茶葉を100％使用した「抹茶きぶんオリジナル抹茶缶（30g）」を、期間・数量限定の特別価格で販売いたします。

抹茶ラテに合うように、オリジナルの火入れを行っているので、お家で本格的な抹茶ラテを楽しめます。

通常価格 2,980円 → キャンペーン価格 2,200円（税込）※26%off

期間：2026年1月31日(土)～2026年3月1日（土）まで

京都和束町産のオーガニック抹茶缶（シングルオリジン）【特典2】Instagramフォローで抹茶ラテの「追い抹茶」無料！

店頭にて「抹茶きぶん」の公式Instagramアカウントをフォローしている画面をご提示いただいたお客様に、抹茶ラテの抹茶1段階増量を無料でサービスいたします。

濃い抹茶が好きな方にはぴったりのキャンペーンです。

抹茶増量1段階（通常価格 ＋200円） → 無料

対象：抹茶ラテをご注文のお客様

条件：抹茶きぶん公式Instagramをフォロー

https://www.instagram.com/matcha_kibun/

期間：2026年1月31日(土)～2026年3月1日（土）まで

二つの「抹茶専門店」がタッグを組んだ、中崎町の新スポット

詳しい営業日も公式インスタグラムにて掲載 :https://www.instagram.com/matcha_kibun/濃さが選べる抹茶ラテ店舗外観

古民家カフェや雑貨店が立ち並ぶ人気のエリア、大阪・中崎町。ここに誕生したのは、手軽に本格的な抹茶を楽しめるスタンドと、ギフトとして人気の高いスイーツブランドが融合した新店舗です。

基本はテイクアウト中心のスタイルですが、座って抹茶の香りを楽しめるお席もご用意しました。中崎町散策の合間に、最高品質の抹茶で「ほっと一息」つける空間を提供します。

店舗を構成する2つのブランド

1. 抹茶スタンド「抹茶きぶん」抹茶きぶんロゴ

「抹茶きぶん」は、日本有数の抹茶の産地である京都・和束町（わづかちょう）産の茶葉に徹底的にこだわっています。 最大の特徴は、「ラテに最も合うように火入れをした」無農薬のオリジナル抹茶を使用していること。

ミルクに負けない抹茶本来の力強い旨味と香りを引き出した、オリジナルの抹茶ラテを提供します。

本日の抹茶ラテ(キウイ抹茶ラテ)

＜提供メニュー＞

抹茶ラテ：注文ごとに丁寧に点てた抹茶をミルクに注ぐ、一番人気のドリンク。

3種類の濃さから選べます。

本日の抹茶ラテ：日替わりで、フルーツ抹茶ラテなど、その日しか楽しめない組み合わせの抹茶ラテが飲めます。

抹茶きぶんメニュー2. 抹茶スイーツブランド「MAMIDORI」

これまでオンラインショップや京都府のふるさと納税返礼品としても愛されてきた「MAMIDORI」が、初めて実店舗に登場します。

茶農家・和菓子職人・パティシエなど、その道のスペシャリストが集結してスイーツを開発。

京都府産抹茶を100%使用し、着色料や香料は一切不使用。抹茶本来の旨味と香りを追求しています。

オンラインでは複数個の購入のみですが、こちらでは、1つだけの購入にも対応。

心のこもったギフト用にもぴったりな逸品です。

＜提供メニュー＞

MAMIDORI大福：厳選した茶畑の高級な抹茶をふんだんに使用したMAMIDORIのメイン商品。まるでお茶をそのまま食べているような、濃厚な旨味が特徴の抹茶餡はぜひお試しあれ。

1個：700円(税込)

箱入り6個：4200円(税込)

MAMIDORIマカロン：同じく抹茶をふんだんに使用した、季節限定の贅沢なスイーツ。口に入れた瞬間に抹茶の香りが広がります。

1個：550円(税込)

箱入り4個：2200円(税込)

店舗概要

MAMIDORI大福箱入り6個MAMIDORIマカロン箱入り4個

店名：抹茶きぶん / MAMIDORI Matcha Sweets Store Osaka

所在地：〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西４丁目２－２７

アクセス：大阪メトロ谷町線「中崎町駅」より徒歩6分

阪急千里線「天神橋筋六丁目駅」より徒歩10分

営業時間：土日祝11:00～18:00

※公式インスタグラムにて、詳しい営業日をお知らせしております。

Instagram：https://www.instagram.com/matcha_kibun/

Google Map：https://maps.app.goo.gl/2sHUPPWNeZA7axcz5