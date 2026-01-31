目の前で炎が上がる！博多産スモーク明太子を使った「炎のカルボナーラ」2月限定で新登場【恵比寿CheeseTavernCASCINA 】

目の前で炎を上げて仕上げるカルボナーラに、瞬間燻製した博多産明太子を合わせた2月限定メニューが登場。


CheeseTavernCASCINAは、名物「目の前で仕上げる炎のカルボナーラ」の新作として、博多産の明太子を瞬間燻製した「スモーク明太カルボナーラ」を2月限定で販売開始します。テーブルサイドで豪快に炎を上げて仕上げるライブパフォーマンスと、燻製明太子のスモーキーな香りが融合。CASCINAならではの体験型パスタです。



＜新商品概要＞


■商品名：目の前で仕上げる炎のチーズパスタ　スモーク明太カルボナーラ


■価格： 2,900円（税込3,190円）


■販売時間：ディナータイムのみ


■販売期間：2026年2月2日～2月28日まで



※数量限定のためご用意できない場合がございます



商品詳細URL :
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/dtlmenu/

炎のチーズパスタとは

Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）の一番人気商品【炎のチーズパスタ】はペコリーノロマーノというイタリア産チーズを塊の中で仕上げるパスタです。




お客様の目の前で仕上げを行っていきます。


ペコリーノロマーノチーズというイタリアのハードタイプのチーズをまるごと使用します。パスタを投入する前にチーズをあたため溶かします。






フランベの火が消えたところでタイミングよくキッチンからゆでたてのパスタをチーズの中に投入します。






手早くチーズと絡めて濃厚に仕上げていきます。お皿にもつけて完成です。





【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】


清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン木の温かみが感じられる店内で、前菜からデザートに至るまでとことんチーズにこだわったお料理の数々を召し上がりいただけます。陽の差し込むカフェ感覚のランチタイムが一変して、ディナータイムは落ち着いた雰囲気に変わります。ご友人とのお食事や、デート、誕生日のお祝いでのお食事でぜひご利用ください。


〈店舗概要〉
■店舗名 　： 　Cheese Tavern CASCINA 　（チーズ タバーン カシーナ）

■ジャンル： 　イタリアンレストラン


■URL 　　： 　https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/


■所在地 　： 　東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 　ダイニングイノベーションビル1F


■電話番号： 　03-6412-7905


■営業時間： 　平日 　　ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30）　/ 　


　　　　　　　　　　　　ディナー 17:30～22:30（L.O. 21:30）


　　　　　　　土日祝日 　ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / 　


　　　　　　　　　　　　ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）


■席数 　　： 　45席


■サービス料・チャージ： 　ディナータイムのみサービス料10％


■定休日 　： 　年中無休（年末年始を除く）


■店舗面積： 　50坪


■平均予算： 　ランチ 　2,500円、 　ディナー 　7,000円


＜株式会社Edge 会社概要＞

株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。



■会社名 　：株式会社Edge 　(エッジ)


■所在地 　：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 　エビスツイン仁平ビル501号室


■電話番号：03-6412-7964


■代表者 　：代表取締役社長 　高田 　賢介


■事業内容：外食における店舗の企画　飲食店の経営および飲食店運営の受託 　飲食店経営指導 　酒類、たばこ類の販売 　新店舗展開に関する立案と市場調査 　飲食店従事者の教育および指導 　広告、宣伝に関する企画ならびに制作 　新商品の企画、開発および市場調査


■設立 　　：2001年8月


■URL 　　：http://www.ed-ge.co.jp/index.htm(http://www.ed-ge.co.jp/index.html)