止まらない物価高と高まるチーズ需要に応える新提案！手頃な価格でコレステロール97％オフの新商品「男のシュレッド」2026年2月1日より全国発売開始

マリンフード株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：吉村 直樹、以下マリンフード）は、2026年2月1日より植物性チーズ代替素材「スティリーノ」シリーズの新商品「男のシュレッド」を100g、300g、500g、1kgの豊富な容量展開で全国発売いたします。

昨年、2万点を超える食品・飲料製品の値上げが実施される（※1）など生活者の負担が増える中、先日発表された昨年11月のナチュラルチーズ平均輸入単価は1kg当たり846円と、過去3年間で最も高い水準が記録されました（※2）。一方で、日本のチーズ総消費量は令和6年度時点で約326,415 トン、そしてナチュラルチーズに限定すると前年に比べて4.8％増と緩やかに拡大しています（※3）。こうした背景を踏まえ、マリンフードは、品質や使い勝手に妥協することなくチーズ需要に挑戦する新たな選択肢として、植物油脂を活用した「スティリーノ」シリーズをご提案します。

今回発売する「男のシュレッド」はチーズの主成分である乳脂肪を植物油脂に置き換え、乳たん白を使用して乳化させたチーズ代替素材を100％使用しています。ゴーダチーズと比較してコレステロールを97%以上削減（※4）しつつも、通常のナチュラルチーズと同様にお使いいただけます。赤色のシュレッドを配合することで、料理に彩りを添えつつ、3種類の「スティリーノ」をミックスすることでコクのあるチーズ風味を実現しました。

マリンフードは2007年から「スティリーノ」の研究開発に取り組み、17年以上の実績を重ねてきました。健康志向が高まる中、多様化する消費者ニーズに応える革新的な商品開発を継続しています。

※1 参照：帝国データバンク：「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年12月/2026年（2025年11月28日発表）(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251128-neage25y11/)

※2 参照：独立行政法人農畜産業振興機構：主要乳製品の輸入動向 Ｄａｉｒｙ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｉｍｐｏｒｔ（2026年1月6日発表）(https://lin.alic.go.jp/alic/statis/dome/data2/i_pdf/5091a-5093c.pdf)

※3 参照：農林水産省：令和6年度チーズの需給表（2025年7月18日発表）(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/cheese_zyukyu/attach/pdf/index-48.pdf)

※4 一般的なゴーダチーズ（日本食品標準成分表2020より）との比較

■スティリーノとは

「スティリーノ」は、マリンフードが2007年に開発したチーズの主成分である乳脂肪の代わりに植物油脂を使用したチーズ代替素材です。乳脂肪の代わりに植物油脂を使用しているため通常のチーズと比較してコレステロールがカットされています。また、チーズと比較して植物油脂は価格高騰の上昇率が低く、原料の価格高騰に左右されにくい特徴があります。お客様へご提供する際は、スティリーノとナチュラルチーズの配合の割合を変えながら、多種多様な商品を展開することが可能です。

■商品概要

商品名：「男のシュレッド」

容量：100g、300g、500g、1kg

発売日：2026年2月1日

参考価格：100g/170円、300g/470円、500g/740円、1kg/1400円（すべて税込み）

取扱い店舗：食品量販店など

原材料：食用植物油脂（国内製造）、乳たん白、でん粉、食塩、乳等を主要原料とする食品、乳たん白質分解物、チーズパウダー、チーズフード／加工でん粉、pH調整剤、セルロース、調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na、K）、クエン酸Na、増粘多糖類、香料、着色料（カロチノイド）

【スティリーノ（チーズ代替品）シュレッドタイプ】※一部抜粋

※商品取り扱い：全国のショッピングセンター、スーパー、ドラッグストア、オンラインストア等

マリンフード商品は、オンラインでもご購入いただけます。（https://www.marinfood-onlineshop.com/）

【マリンフード株式会社 会社概要】

所在地：大阪府豊中市豊南町東4-5-1

設立：昭和32年3月15日

資本金：9,000万円

代表取締役社長：吉村 直樹

事業内容：マーガリン、バター、チーズ、スティリーノ、ホットケーキ、ヴィーガンシリーズ、

ピザソース、焼きそば、フリーズドライみそ汁等の製造加工及び販売。

URL：https://www.marinfood.co.jp/

オンラインショップURL：https://www.marinfood-onlineshop.com/

お客様相談室：0120-014-961