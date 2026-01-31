名車が目を覚ます――「HONDA S600」走行イベントをGLION MUSEUMで開催

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ 所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊池秀武)は、同グループが運営するGLION MUSEUM(ジーライオンミュージアム 所在地：大阪府大阪市港区)にて2026年2月28日（土）・３月1日(日)にHONDA S600の走行イベントを開催致します。

― GLION39Fair最終日、歴史を刻んだ名車がストリートを駆け抜ける ―

ジーライオングループでは、2月21日（土）から3月1日（日）までの9日間、日頃からご愛顧いただいているお客様に最大の感謝をお届けする「GLION 39 Fair」を開催いたします。GLION MUSEUMでは、GLION39Fairのフィナーレを飾る特別企画として、国産クラシックカーの名車 「HONDA S600」走行イベントの開催が決定！

1960年代に誕生し、現在も世界中のファンを魅了し続けるHONDA S600。

その希少なクラシックカーが、実際にエンジン音を響かせながら走行する姿を、間近でご覧いただける貴重な機会です。

■ 走行イベント概要

日程

・2026年2月28日(土）13:00～ / 15:00～

・2026年3月1日（日）13:00～ / 15:00～

会場

GLION MUSEUM 周辺ストリート

※車両コンディションにより、走行車両が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■ 走行車両について HONDA S600

HONDA S600は、本田技研工業が1964年に発売した、同社初期を代表するスポーツカー。

軽量なボディに、高回転型エンジンを搭載し、当時の常識を覆す走行性能で注目を集めました。

コンパクトながらもレーシングスピリットを感じさせるその走りは、「走る工芸品」とも称され、現在では非常に高い希少価値を誇ります。

エンジンは、最高出力57PS/8,500rpm。リッター当たりの馬力は94PSであり、

シリーズ中最高を誇る。最高速度は約145km/h。

これは、当時の1,200ccクラスのクルマの最高速度に相当するほどの速さであり、そのパワフルさに加え、ハンドリングも軽快でワインディングを駆け抜ける楽しさは格別。

“エスロク”の愛称で世界の若者やスポーツカーファンを魅了した。その性能の高さと価格の身近さからモータースポーツユーザーの心をも捉え、日本をはじめ世界各国のサーキットで活躍を果たした。

S600のずば抜けた性能と走りの楽しさは、四輪車メーカーとしてのHondaの名を世界に知らしめることとなった。

キッチンカー AKARENGA DINERでは温かいお飲み物もご用意しております。

クラシックカーの迫力ある走行を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます

クラシックカーが“展示物”ではなく、「走る姿」そのものを体感できる特別な2日間。

ぜひこの機会に、GLION MUSEUMへお越しください。

■GLION MUSEUM https://glion-museum.jp/(https://glion-museum.jp/)

1923年に建てられた赤レンガ倉庫とクラシックカーが共存する大阪築港・赤レンガ倉庫のGLION MUSEUMは、展示場4部屋にわたって世界中から集められた希少なクラシックカーを展示。同施設内にはハワイのHy's steak house国内唯一の姉妹店・AKARENGA STEAK HOUSE（https://www.akarengasteak.jp/）や、シーフードフレンチを堪能できるLA VIE 1923（https://lavie-osaka.jp/）も併設。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/