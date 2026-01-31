兵庫県加西市の魅力発信拠点で地元織物の写真展を開催。2月10日～15日の6日間、作品展示と販売も同時開催。

Harima Creative株式会社

兵庫県加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社Harima Creative株式会社（所在地：兵庫県加西市、代表：大谷拓、以下「当社」）の敷地内にあるイベントスペース「Kasai Garage」では、2月10日（火）～15日（日）、『【手織りのあいだ】― 播州織・さをり織手織り作家と写真家が共に作る写真展 ―』を開催します。

本イベントは「加西市地元の工芸品を今後の未来にも継承したい！」という想いから、写真家の渡辺あさ美氏が中心となって取り組む活動の一環で開催されます。会場では播州織・さをり織の洋服を地元の方が着用した写真の展示や作家の制作した展示や販売などを行い、播州織・さをり織の魅力を来場者にアピールします。

当社は今後もこの場所を地域の活動や交流の場として活用し、この場所を拠点として、加西市の様々な魅力を発信してまいります。

★イベント概要★

イベント名：【手織りのあいだ】 ― 播州織・さをり織手織り作家と写真家が共に作る写真展 ―

日時：2026年2月10日（火）～2月15日（日）

入場：無料

加西市の魅力発信拠点【Kasai Garage】で地元の伝統工芸品を楽しく広める取り組み。

2024年12月に加西市のガバメントクラウドファンディング(https://www.furusato-tax.jp/gcf/3659)でプロジェクトへの寄附を募ったKasai Garage（カサイガレージ）。全国の方から多数の寄附をいただき、寄せられた寄附を元に改装を行い、2025年5月に加西の魅力発信拠点として加西市の中心街にオープンしました。

今回は本スペースを使い当社同様に加西市のガバメントクラウドファンディングで資金を集め【伝統工芸品の織物×写真×アート】で地元の伝統工芸品を楽しく広める取り組みを行う写真家の渡辺あさ美氏が主宰するイベントを開催します。

播州織、さをり織で作った洋服を写真で発信。作家が作った作品も展示即売。

本取り組みは加西市にゆかりのある写真家渡辺あさ美氏が加西市で伝統的な工芸品を制作する工房の方々と出会い、作品を通じて製作者の思いを感じ取りながら、「工房の方々と一緒に何か作りたい」「この作品をもっと多くの人に知ってもらいたい」と思うようになったことから始まりました。2023年12月に「【伝統工芸品の織物×写真×アート】で地元の伝統工芸品を楽しく広めよう！」と加西市のガバメントクラウドファンディング(https://www.furusato-tax.jp/gcf/2784)で寄附を募り、目標を上回る支援を集めました。支援を元に播州織、さをり織で出来上がった洋服などを、地元の方をはじめ、様々な方に着ていただき、撮影会を実施しました。

今回はその撮影会で撮影した写真を加西市の魅力発信拠点である【Kasai Garage】で展示することになりました。また、撮影を行った洋服4点の展示とともに、播州織、さをり織の作家が制作した洋服の販売を行います。

本展示会を通じて、手織りで作られる播州織、さをり織を地元の方などに知ってもらい、そのぬくもりを感じ、手にしてもらうことによって新しい作品を作る糧になることで、伝統工芸を継承していく一助になれればと考えています。

■主催者プロフィール

渡辺あさ美 氏

出身地 : 新潟県

仕事 : フォトグラファー

最終学歴 : 京都芸術大学 芸術環境専攻科 大学院 終了

【受賞歴】

2025年 APAアワード 入選

2022年6月 芦屋写真展 Roas to Paris 準グランプリ

■主催者のコメント

Harima Creativeさんは、加西市を盛り上げたいという思いを持っておられます。

また、立地的にも加西市の住民の方が集まりやすい場所であるため、一人でも多くの方に今回の展示会を見に来ていただきたいと考え、この場所で開催したいと思いました。

今回の展示に関して、播州織・さをり織については知っているものの、実際に目にしたことがある方は少ないというお話を伺いました。

本展示をきっかけに、少しでも播州織やさをり織に興味・関心を持っていただければ嬉しく思います。気楽な気持ちで遊びにきてください♪

加西市の魅力発信拠点として今後もますます活躍。

Kasai Garage（カサイガレージ）は加西市の中心地、人・車通りが非常に多い場所に位置しています。その拠点で地域に魅力を発信し、魅力に気づいてもらうことで、市民のシビックプライドの形成につなげていければと本プロジェクトを推進してきました。昨年11月には地元作家によるアート合同展、12月にはクリスマスの時期に合わせてクラシックライブを開催し、地域の方や観光客の方に楽しんでいただく空間を提供できました。

今後も農産物の直売（ぶどう、いちご、トマトなど）、加西市地場産品の販売（日本酒、食材加工品）、市内メーカーの展示会・アウトレット（家電、家具、調理器具など）、スイーツ店の出張出店、個人製作物の展示会（アート）など、さらに加西市の様々な魅力を発信していく活動を推進してまいります。

Kasai Garageへの出展申し込みはこちらから→https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56(https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56)

加西市を中心とした播磨地域の自立自走可能な地域創生をめざして。地域商社として自治体や地元企業と連携して地域活性化に取り組む。

当社は2023年5月に兵庫県加西市に設立した加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社です。加西市や周辺自治体のふるさと納税サポート業務の他に自治体の地域活性化を目的としたコンサルティングなどを行っています。

当社は今後も様々な活動を通じて、地域が自ら稼げる仕組みを作り、「自立自走可能な地域創生」の実現をサポートすることによって播磨地域を盛り上げてまいります。

【Harima Creative株式会社】

住所：〒675-2312 兵庫県加西市北条町北条42-６

設立：2023年5月

代表者：大谷 拓

事業内容：ふるさと納税支援事業 / 地域商社事業

URL：http://harima-creative.com

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

e-mail：pr_harimacreative@redhorse.co.jp