SEVENTEEN のスペシャルユニットCxM (SEVENTEEN)『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』本日よりいよいよオープン！

世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのS.COUPSとMINGYUのスペシャルユニットCxM (SEVENTEEN)の初のライブツアー『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』の開催を記念して、1月31日(土)～2月8日(日)の9日間限定でPOP-UP STORE『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』をオープンします。

『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』は、1月31日(土)・2月1日(日)に行われる愛知・IGアリーナ公演、2月5日(木)・6日(金)千葉・幕張メッセ公演を巡ライブツアー『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』の開催をを記念してオープンし、東京で開催されます。

『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』では今回の公演を盛り上げる日本公演オリジナルカラーの商品を含むCxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY Official Merch.を販売しています。今回のラインナップの中での注目商品は、日常でも活躍しそうなCxM 1st Mini Album 「HYPE VIBES」に登場した異星出身のキャラクター Kuute、ManteがデザインされたTシャツやジャケットなどのアパレル商品です。その他にもショットグラスなどの遊び心が感じられるグッズもあり、各公演会場以外では手に入らない「CITY TICKET POUCH SET」の千葉公演バージョンも本POP-UP STORE限定で販売しています。

POP-UP STOREに入ると、今回の公演のタイトルをモチーフにデザインされたロゴと商品が組み合わさった大きなディスプレイが目に入ります。その横には、まるでアパレルショップのように配置された商品が飾られています。照明も通常の照明では無く、ピンスポットのみの、少し暗い雰囲気で、公演のポスターの世界を再現しています。公演のポスターはパーティー会場の入口の監視カメラで撮影したようなイメージでデザインされているのですが、本POP-UP STOREではCxM (SEVENTEEN)と同じような画角で監視カメラに映ることができるスペースもあり、足を踏み入れただけで『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY』の世界に没入できる店内となっています。

CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY Official Merch.が公演会場以外でオフラインで手に入り、さらに日本公演オリジナルのカラーのアパレル商品を一番早く入手することができるのもこのPOP-UP STOREだけです。

是非この機会にご来場いただき、CxM (SEVENTEEN)のPOP-UP STOREをご体感ください。

【『CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN POP-UP STORE』 開催概要】



■開催期間：2026年1月31日(土)～2月8日(日)

■開催場所：第9SYビル 1F (東京都渋谷区神宮前6-23-3)

■営業時間：全日 11:00～19:00(JST)

※基本的には事前予約制ですが、2月5日(木)～2月8日(日) は15:00以降は予約なしの入場が可能です。ただし、混雑時は予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳細はサイト（https://www.weverse-ticket.online/events/10065）をご確認ください。

【SEVENTEENプロフィール】

13人組グループSEVENTEEN。グループ名には13人のメンバー＋3つのユニット＋1つのチーム＝17という意味が込められている。差別化された3ユニットは、HIPHOP TEAM、VOCAL TEAM、PERFORMANCE TEAMで構成される。作詞、作曲、振り付けなどアルバム製作全般にわたるプロデュースだけではなく、公演の演出アイディアやミュージックビデオコンセプトについても活発な意見を提示し、自分たちだけの道を開拓し、「自主製作グループ」として位置づけられている。メンバーたちは音楽活動の他にもミュージカル、広告、写真集、放送番組など国内外の多方面で活発に活動している。SEVENTEENはK-POP界の新しい歴史を紡いでいる。10th Mini Album「FML」は累積販売量628万枚でK-POP単一アルバムとしては歴代最も多く売れたアルバムとなり、SEVENTEENは11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」で発売後一週間のアルバム販売量（初動）500万枚を越えた最初のアーティストタイトルを獲得し、K-POPアーティスト歴代初動1位に上がった。SEVENTEENは2023年だけで韓国国内アルバム累積販売量1,600万枚を越える大記録を達成し、「1,000万アーティスト」の威容を誇った。