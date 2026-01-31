『オーバーロード』原作のスマホゲーム「MASS FOR THE DEAD」でイベント『復活の恋乙女』を開催！【復活の恋乙女】シャルティアが新登場！

株式会社テンクロス

■イベント『復活の恋乙女』開催！




【開催期間：1/31 (土) 11:00 ～ 2/14 (土) 14:59】



愛の試練。以前に挑み、その存在を明らかにした試練に、


今一度挑む意志を見せるシャルティア。前回の試練後の大きな


失態を引きずり躊躇はあったものの、彼女はいよいよの完全な


再起と試練突破を誓う。試練のため、今回用意した作戦は――



イベントボーナスキャラクターは「★5【復活の恋乙女】シャルティア」「★5【瘴気外套：災翼衣】ウルベルト」「★5 【明るい庶務部長】シャルティア」「★5 【正義の具現】モモンガ」「★5 【賢妻賢母】アルベド」の5体！


メダル獲得にお役立てください！



イベント詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■イベント召喚『有償限定復活の恋乙女ステップアップ召喚-シャルティア-』開催！




【開催期間：1/31 (土) 11:00 ～ 2/14 (土) 14:59】



『有償限定復活の恋乙女ステップアップ召喚-シャルティア-』では、


新登場のコラボ限定★5キャラ【復活の恋乙女】シャルティアをピックアップします！


STEP8でコラボ限定★5キャラ【復活の恋乙女】シャルティア1体が確定！


イベント『復活の恋乙女』ではボーナス最大「140%」を所持しています！



《新登場キャラクター》


★5【復活の恋乙女】シャルティア




《限定排出＆ピックアップ★5キャラクター》


NEW★5【復活の恋乙女】シャルティア


[復刻]★5【明るい庶務部長】シャルティア


[復刻]★5【正義の具現】モモンガ


[復刻]★5【賢妻賢母】アルベド



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



■『復活の恋乙女キャンペーン』開催！




【開催期間：1/31 (土) 11:00 ～ 2/14 (土) 14:59】



『復活の恋乙女キャンペーン』を実施！


期間限定のログインボーナスと限定ミッションを開催いたします！



▼復活の恋乙女キャンペーンログインボーナス


≪ログインボーナスアイテム≫


・1回目　金貨 × 1000000


・2回目　強竜石・大 × 30


・3回目　金貨 × 1000000


・4回目　指南書・上位 × 30


・5回目　無償混沌石 × 100


・6回目　早駆の砂時計 × 10


・7回目　強化物資・大 × 20


・8回目　昇龍の鱗羽 × 10


・9回目　創世樹の枝葉 × 5


・10回目　無償混沌石 × 200



▼復活の恋乙女キャンペーンミッション


特定のミッションを達成することでゲーム内アイテムがゲットできます！


ミッションの報酬には、「限界突破素材」や「混沌石」が含まれておりますのでぜひ挑戦してみてください！



詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。


※掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。


※一部画像は開発中の画面です。


※各内容の詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。



■「MASS FOR THE DEAD OVERLORD」アプリURL


App Store（iOS） ：https://itunes.apple.com/jp/app/mass-for-the-dead/id1438596675


Google Play(android) ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exys2008.over


Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B07YN8XSXH/


DMM GAMES ：https://overlord-game.com/dmg_temp


最新情報に関しましては、ゲーム公式Twitter等でご報告させて頂きます。


ゲーム公式Twitter：https://twitter.com/overlord_ch



■ゲーム概要


タイトル ： MASS FOR THE DEAD OVERLORD


ジャンル ： 異世界ダークファンタジーRPG


配信日 ： 2019年2月21日


対応OS ： Android 5.1以降 / iOS 10 以降


価格 ： 基本プレイ無料 (アイテム課金型)


ゲーム公式サイト ： https://overlord-game.com


ゲーム公式Twitter ： https://twitter.com/overlord_ch


(C)丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード製作委員会



■会社概要


商号 ：株式会社テンクロス（英語表記：tencross,Inc.)


代表者 ： 代表取締役 塚田典和


所在地 ： 東京都新宿区揚場町2番18号 ブリエ飯田橋6階


事業内容 ： ゲーム事業


URL ： https://www.tencross.co.jp/