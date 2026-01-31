eill × Ryo’LEFTY’Miyata 対談「ACTION ASIA TOUR 2025-2026」その舞台裏へ

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第70回（2026年1月31日(土)より順次放送）は、シンガーソングライターのeillが登場します。

今回は、Ryo’LEFTY’Miyataもバンドメンバーとして参加する現在開催中のツアー「ACTION ASIA TOUR 2025-2026」の舞台裏をテーマに語ります。eillのギターデビュー、ライブを盛り上げる“キャラクター”など、ステージを新たな視点で楽しめるエピソードを披露しています。さらに、アジアツアーを前に、旅をしながら現地で楽曲制作を行う「コライト」の魅力や、過去にバンコクで制作された楽曲のエピソードも紹介します。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。番組冒頭には先週のゲスト有華も飛び入り参加するなど、サプライズいっぱいの30分でお届けします。

ゲスト情報

eill

東京出身。ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ/切なさ/艶感/力強さが共存した歌声で魅了するシンガーソングライター。

アーティスト名は北欧神話に登場する癒やしの女神「エイル」に由来。癒やしの力は音楽にも宿るという思いが込められている。

2021 年 4 月に TV アニメ『東京リベンジャーズ』のエンディング主題歌「ここで息をして」でメジャーデビューを果たす。その後、劇場版アニメ「夏へのトンネル、さよならの出口」の主題歌となった「フィナーレ。」が、韓国と台湾を中心にヒット。また、大きな話題を呼んだ恋愛リアリティ番組「ラブトランジット」では、シーズン 1,2 ともに eill が主題歌と挿入歌を担当。

2025 年 10 月から配信スタートのシーズン 3 でも主題歌と挿入歌を務め、主題歌の「ラストシーン .」がスマッシュヒットを記録した。また、同月から放送開始の大人気テレビアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編 エンディング主題歌を務めるなど様々な作品の主題歌を彩っている。

さらに、多彩なソングライティング・センスが高い評価を受け、BE:FIRST、テヨン (ex 少女時代)、EXID、WEST.、NEWS、片寄涼太等に楽曲を提供。情感豊かな歌声に魅せられたアーティストも多く、m-flo、SKY-HI、PINKSWEAT＄ 等、国内外のアーティストの楽曲に客演で多数参加している。また、韓国の 6 人組アイドルグループ IVE の人気楽曲の日本語詞を担当。幼馴染と結成した 4 人組ガールズバンド「CHIANZ」としても活動するなど、アーティストとしての幅広い活動を行っている。

Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

Ryo’LEFTY’Miyata

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。



幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。



X（Twitter）：@LeftyMonsterP

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo





JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。

この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

