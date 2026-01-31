新会社「アパマンワールド株式会社」 設立に関するお知らせ

APAMAN株式会社

APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）は、株式会社ワールドホールディングス（福岡県福岡市、代表取締役会長兼社長：伊井田栄吉）との合弁により、アパマンショップ加盟企業の事業多角化を支援する新会社「アパマンワールド株式会社」を設立いたしましたのでお知らせいたします。

設立の目的

APAMANグループの全国ネットワークと、ワールドホールディングスが有する高度なデベロップメント機能を融合。アパマンショップの加盟店企業が、現在の「賃貸仲介・賃貸管理」という強固な事業基盤を維持しつつ、不動産売買、建築、再開発、事業承継といった「新たな成長領域」へも同時に進出できるよう、新会社が情報のハブとなり総合的な支援体制を構築いたします。両社の融合により、一社では成し得ない圧倒的な事業成果の創出を追求してまいります。

主な支援領域

新会社を通じてワールドグループ各事業会社（ワールドレジデンシャル、リノベミクニ等）と連携し、単独では着手が難しかった以下の事業を共同で推進します。

・事業領域の拡大：ビル買取、宅地開発、分譲・投資用マンション、戸建て建築

・資産再生：リフォーム再販、都市再開発

・事業継承：不動産事業承継のソリューション

支援内容と領域

今後の展望

加盟店様が既存事業と新規事業の双方で収益を最大化できる体制を構築してまいります。

