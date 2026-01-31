【TREASURE日本ツアー】京セラドームでのFINAL公演（2/11）を「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継！
株式会社ドワンゴは、2026年2月11日（水・祝）に、京セラドーム大阪で開催されるライブ「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」のFINAL公演を、同社が運営するライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継します。
本公演のネット配信視聴チケットは、1月30日（金）11:00より販売します。またあわせて、購入者を対象としたトレーディングカードのプレゼントキャンペーンも実施します。
TREASURE（トレジャー）は、YG ENTERTAINMENT所属の10人組ボーイズグループです。メンバーは、CHOI HYUN SUK、JIHOON、YOSHI、JUNKYU、YOON JAE HYUK、ASAHI、DOYOUNG、HARUTO、PARK JEONG WOO、SO JUNG HWANで構成されています。 2022年の日本ツアーでは、8都市26公演で計29万人を動員し、韓国アーティストの初来日ツアーとして史上最多規模を記録。“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして、大きな注目を集めました。
3度目の日本ツアーとなる「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」のFINAL公演では、ペンライトと連動したライティング演出や京セラドームならではの特別ステージ演出が加わり、ファン必見の内容となっています。
「sheeta Live Stream」では、すでに会場チケットが完売となっている最終日公演を、ネット配信視聴チケット制で全編生中継します。また、公演の完全版を視聴できる見逃し配信を、2月27日（金）から3月12日（木）までの14日間実施します。
さらに、配信視聴チケットを購入したユーザーにはもれなく、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用した「メンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム）」をプレゼントします。
┃放送概要＆ネット配信チケット情報
■番組名：
「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」sheeta Live Stream 独占生中継
■配信日時：
＜生中継＞2026年2月11日（水・祝）15:00～
＜見逃し配信＞2026年2月27日（金）18:00～2026年3月12日（木）23:59（予定）
※14日間見放題。配信開始日時は前後する場合がございます
■チケット販売・視聴ページ：
＜生中継＋見逃し配信＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smXHS7XphFD4FT5YD4tk9A9w
＜見逃し配信のみ＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smLLbjiaon4zmGKfpsCHG4b9
■配信チケット価格：
＜生中継＋見逃し配信＞5,500円（税込）
＜見逃し配信のみ＞3,850円（税込）
※冒頭部分のみ一部無料配信あり
■配信チケット販売期間：
＜生中継＋見逃し配信＞2026年1月30日（金）11:00～2026年2月11日（水・祝）16:59
＜見逃し配信のみ＞2026年2月11日（水・祝）19:00～2026年3月12日（木）23:59
■購入者特典：
＜内容＞本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用したメンバーソロトレーディングカード
（全10種ランダム、後日発送）
＜対象者＞「生中継＋見逃し配信」または「見逃し配信のみ」のチケットを購入した方全員
※配信チケットの購入方法や視聴方法・特典についての詳細は、上記「チケット販売・視聴ページ」をご参照ください。
┃公演概要
■公演名：2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA FINAL公演 2日目
■開催日時：2026年2月11日（水・祝）開場 13:00 / 開演 15:00
■会場：京セラドーム大阪
■主催：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社
■公式サイト：
＜公演＞https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-10-25&ldate=2026-02-11(https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-10-25&ldate=2026-02-11)
＜アーティスト＞https://ygex.jp/treasure/
┃「sheeta Live Stream」とは
株式会社ドワンゴが運営するライブ・イベント配信サイトです。
高画質・高音質・コメント機能により、快適で臨場感のある視聴体験をお届けします。
■公式HP：https://sheeta.jp/live-stream/