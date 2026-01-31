【TREASURE日本ツアー】京セラドームでのFINAL公演（2/11）を「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継！

株式会社ドワンゴ

　株式会社ドワンゴは、2026年2月11日（水・祝）に、京セラドーム大阪で開催されるライブ「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」のFINAL公演を、同社が運営するライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継します。
　本公演のネット配信視聴チケットは、1月30日（金）11:00より販売します。またあわせて、購入者を対象としたトレーディングカードのプレゼントキャンペーンも実施します。




　TREASURE（トレジャー）は、YG ENTERTAINMENT所属の10人組ボーイズグループです。メンバーは、CHOI HYUN SUK、JIHOON、YOSHI、JUNKYU、YOON JAE HYUK、ASAHI、DOYOUNG、HARUTO、PARK JEONG WOO、SO JUNG HWANで構成されています。 2022年の日本ツアーでは、8都市26公演で計29万人を動員し、韓国アーティストの初来日ツアーとして史上最多規模を記録。“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして、大きな注目を集めました。


　3度目の日本ツアーとなる「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」のFINAL公演では、ペンライトと連動したライティング演出や京セラドームならではの特別ステージ演出が加わり、ファン必見の内容となっています。


　「sheeta Live Stream」では、すでに会場チケットが完売となっている最終日公演を、ネット配信視聴チケット制で全編生中継します。また、公演の完全版を視聴できる見逃し配信を、2月27日（金）から3月12日（木）までの14日間実施します。


　さらに、配信視聴チケットを購入したユーザーにはもれなく、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用した「メンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム）」をプレゼントします。



┃放送概要＆ネット配信チケット情報


■番組名：


「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」sheeta Live Stream 独占生中継


■配信日時：


＜生中継＞2026年2月11日（水・祝）15:00～


＜見逃し配信＞2026年2月27日（金）18:00～2026年3月12日（木）23:59（予定）


　　 　　　　 ※14日間見放題。配信開始日時は前後する場合がございます


■チケット販売・視聴ページ：


　＜生中継＋見逃し配信＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smXHS7XphFD4FT5YD4tk9A9w


　＜見逃し配信のみ＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smLLbjiaon4zmGKfpsCHG4b9


■配信チケット価格：


　＜生中継＋見逃し配信＞5,500円（税込）


　＜見逃し配信のみ＞3,850円（税込）


　　　　　　　　　 　※冒頭部分のみ一部無料配信あり


■配信チケット販売期間：


　＜生中継＋見逃し配信＞2026年1月30日（金）11:00～2026年2月11日（水・祝）16:59


　＜見逃し配信のみ＞2026年2月11日（水・祝）19:00～2026年3月12日（木）23:59


■購入者特典：


　＜内容＞本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用したメンバーソロトレーディングカード


　　　　　（全10種ランダム、後日発送）


　＜対象者＞「生中継＋見逃し配信」または「見逃し配信のみ」のチケットを購入した方全員



※配信チケットの購入方法や視聴方法・特典についての詳細は、上記「チケット販売・視聴ページ」をご参照ください。



┃公演概要


■公演名：2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA FINAL公演　2日目


■開催日時：2026年2月11日（水・祝）開場 13:00 / 開演 15:00


■会場：京セラドーム大阪


■主催：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社


■公式サイト：


　＜公演＞https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-10-25&ldate=2026-02-11(https://ygex.jp/treasure/live/tour.php?id=1002804&fdate=2025-10-25&ldate=2026-02-11)


　＜アーティスト＞https://ygex.jp/treasure/



┃「sheeta Live Stream」とは


株式会社ドワンゴが運営するライブ・イベント配信サイトです。


高画質・高音質・コメント機能により、快適で臨場感のある視聴体験をお届けします。


■公式HP：https://sheeta.jp/live-stream/