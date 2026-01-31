シェアサイクルサービス『チャリチャリ』、ライジングゼファーフクオカとのコラボチャリチャリを運用開始

チャリチャリ株式会社

シェアサイクルサービス『チャリチャリ』を運営するチャリチャリ株式会社（本社:福岡市中央区、代表取締役社長:家本 賢太郎）は、ライジングゼファーフクオカ株式会社（本社:福岡市東区、古川 宏一郎、以下「ライジングゼファー」）のオフィシャルサプライヤー就任にあわせて、選手・マスコットデザインの「ライジングゼファー コラボチャリチャリ」の運用を開始しました。

運用開始を記念して、選手・マスコットのサイン入りオリジナルステッカーが抽選20名さまに当たるXプレゼントキャンペーンを実施します。

チャリチャリは、「まちの移動の、つぎの習慣をつくる」をミッションに、シェアサイクルという公共的な移動手段を担う存在として、地域コミュニティ・企業の皆さまと連携し、移動課題の解決に取り組んでいます。

この度、チャリチャリは、福岡県を拠点とするB.LEAGUE B2リーグ所属 プロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」のオフィシャルサプライヤーに就任いたしました。これに合わせ、2026年1月28日(水)より、選手やマスコットをデザインした「ライジングゼファー コラボチャリチャリ」の運用を福岡エリアで開始しました。

さらに、全50台のコラボチャリチャリのうち、3台限定で、狩野 祐介選手（#32）、加藤 寿一選手（#33）、中谷 麻登選手（#20）の直筆サインと交通安全メッセージ入りの特別車体が走行しています。

ライジングゼファーフクオカのホームアリーナである照葉積水ハウスアリーナ(福岡市総合体育館)には従来からチャリチャリのポートを設置しているほか、福岡アイランドシティでは2021年に展開を開始し、住民の皆さまだけでなく、ゲーム開催日を含め多くの方にご利用いただいてまいりました。

2026年2月8日(日)、2月9日(月)に行われるホーム戦(※)では、ぜひコラボチャリチャリを見つけてお乗りいただき、会場までの道のりからライジングゼファーを応援しましょう!

(※)https://r-zephyr.com/news/game_20260208_20260209/

■デザイン

ライジングゼファーの選手+マスコット 神（ジン）くんのデザインが登場。（全12種/計50台）

■Xプレゼントキャンペーン概要

抽選20名さまに「ライジングゼファー コラボチャリチャリ」オリジナルステッカーをプレゼント!

期 間：2026年1月31日(土)～2026年2月8日(日)

賞品内容：オリジナルステッカー デザイン全12種のうち1枚

応募方法：

チャリチャリの公式アカウント(@charichari_bike(https://twitter.com/charichari_bike))をフォローして、投稿(https://x.com/charichari_bike/status/2017416291267825700)をリポストしてご応募ください。

注意事項：

・選手、マスコットのステッカーの種類は選べません。

・賞品発送先は、日本国内に限らせていただきます。

・当選者の方にはDMにてご連絡いたします。DMを受け取れる設定にご変更ください。

■Charichari（チャリチャリ）について

「チャリチャリ」は、スマートフォンアプリで専用の赤い自転車の鍵をあけ、かんたんにご利用いただけるシェアサイクルサービスです。ベーシックは1分7円、電動アシスト自転車は1分17円でご利用いただけ、いつでもどこでも、乗りたいときにすぐ利用できる体験の提供を目指しています。

福岡では2018年2月にサービスを開始し、累計4,200万回以上のご利用をいただくまでに成長いたしました。

これまでに福岡(福岡市・那珂川市・志免町・粕屋町)、名古屋市、東京都、熊本(熊本市・菊陽町)、福岡県久留米市、三重県桑名市、佐賀県佐賀市、熊本県天草市、京都市・滋賀県大津市の9エリアで展開しております。

1分単位の料金設定や、手軽に使えるアプリ仕様から各エリアにて「ちょっとそこまで」の日常的な移動を中心にご利用いただいております。

■チャリチャリオリジナル自転車用ヘルメット

バックやリュックに簡単に収納でき持ち運びが容易で、かつ、製品安全協会が定めたSG基準の認証を取得した安全性の高いヘルメットを、チャリチャリや自転車を日頃ご利用の皆さまにお届けできるよう、公式オンラインストアで販売中です。

通勤通学のスーツからカジュアルな服にも似合う落ち着いたカラーに、さりげなくチャリチャリの可愛いロゴマークが施されたデザインのヘルメットです。チャリチャリライドチケットの購入特典付きです。

オンラインストア ： https://charichari-online.stores.jp/

■チャリチャリ株式会社について

代表者：代表取締役 家本 賢太郎

本店：福岡市中央区長浜1-1-1

■CharichariのWeb・SNS情報

【Charichari (チャリチャリ)】

https://charichari.bike

【公式アカウント】

X (旧Twitter) ： https://twitter.com/charichari_bike

Instagram ： https://instagram.com/charichari_bike

TikTok：https://www.tiktok.com/@charichari_official

■Charichari（チャリチャリ）ではポートオーナーを募集中です

店舗やオフィスの軒先・駐車場の一部など、あなたがお持ちの未活用スペースをチャリチャリのポートとして活用しませんか。チャリチャリのポートは、自転車5台以上の小さなスペースから設置できます。普段使われていない場所を、新しい価値として活用しましょう。

【ポートオーナー募集詳細】

https://charichari.bike/portowner