大阪市立豊崎本庄小学校「夢・授業」実施報告

ハマダ株式会社

◆実施概要

当日はNo.5 安彦 憲史郎選手、サテライト所属No.40 森口 且将選手が参加し、基本的な身体の動きやゲームなどで子どもたちと交流を深めました。

今回の体験教室では、サッカーとは異なるフットサルならではの楽しさを感じながら、子どもたちがいきいきとプレーする姿が多く見られました。少人数で行うことで、ボールに触れる機会が多く、プレーを重ねる中で自然と笑顔が増え、積極的にチャレンジする様子が印象的でした。フットサルを通じて、競技の楽しさだけでなく、自ら考えて挑戦する姿勢が育まれる時間となりました。

今後もシュライカー大阪はフットサルを通じて、子どもたちに「夢」を届け、クラブに関わるすべての皆様に「元気・勇気・感動」をお届けできるよう、地域に根ざした活動に取り組んでまいります。

大阪市立豊崎本庄小学校の皆様、ありがとうございました。

◆フットサルスクールのご案内

シュライカー大阪ではフットサルスクールを開校しています。

スミノエ本校ではジュニアから一般上級者まで年齢、性別を問わず全ての方々に応じたコースをご用意しております。

ボールを蹴る楽しさや喜びはもとより、フットサルの基本的技術の習得と向上を図ります。

上達度合いにより、年齢に関わらず上のカテゴリに参加頂くこともあります。



詳細はスクールについて(https://mags-futsal.com/school/)をご確認ください。