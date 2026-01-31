あなただけの5時間、何に使いますか？カフェ以上、ホテル未満という選択。NikkaHotel東郷店のデイユースサービス
新たなサービス デイユースプラン
人目を気にせず落ち着いて過ごせる、昼の滞在
デイユースと聞くと、
短時間の利用や「休憩」をイメージする人も多いかもしれません。
しかし、NikkaHotel東郷店のデイユースは、
テレワーク利用に限定したり、仮眠のみといった使い方を想定したものではありません。
人目を気にせず、落ち着いて過ごせる。
自宅ほど閉じた場所ではない。
その絶妙な距離感を、
5時間という区切りのある昼の時間帯に体験できる滞在として用意されています。
カフェでも自宅でもない「ちょうどいい場所」
近隣に住む人や、周辺で働く人の中には、
勉強や仕事、趣味に集中できる場所を探している人も少なくありません。
カフェやファミリーレストランでは、
どうしても人目や周囲の音が気になり、
一方で自宅では、気持ちの切り替えが難しいこともあります。
そうした利用者の声や周辺環境を見つめ直す中で、
「この空気感なら、昼にも使えるのではないか」
という考えに至りました。
5時間という時間設定は、
ただ時が過ぎるだけではなく、
「今日はここまで」と区切りをつけながら、
集中にも、リラックスにも向き合える時間として選ばれています。
室内１.
無料WI-FI デスク
うれしいトイレ、洗面別の間取り
宿泊と同じくシャワー利用可
客室からの眺め おすすめです。
駐車場からのながめ おすすめです。
施設外観写真
宿泊を本質にしたまま、昼の時間をひらく
NikkaHotel東郷店は、
あくまで宿泊施設であることを大切にしています。
そのため、デイユースも、
宿泊の雰囲気や居心地を損なわない形で提供されています。
完全個室のトレーラーハウスで過ごす時間に加え、
宿泊者専用ラウンジ棟ではフリードリンクも利用可能です。
部屋で過ごす時間と、
少し場所を変えて過ごす時間を行き来しながら、
自分のペースで昼の滞在を組み立てることができます。
利用者専用ラウンジ
挽きたて珈琲が楽しめるフリードリンクマシン
電子レンジやポットも利用可
使い方を決めないという選択
このデイユースサービスは、
完成形を決めきったものではありません。
どのような理由で使われ、
どんな過ごし方が生まれるのか。
その声を受け取りながら、
少しずつ調整していく余地を残しています。
あなただけの5時間を、どう使うか。
その問いに、静かに応えられる場所として、
NikkaHotel東郷店のデイユースは用意されています。
デイユース利用概要
利用時間：11:00～16:00（5時間）
利用人数：1名利用を想定
利用形態：完全個室・独立型トレーラーハウス
利用可能施設：客室、宿泊者専用ラウンジ（フリードリンクあり）
料金：4,000円～（税込）
※現在は電話予約のみの受付となります。
電話番号：0561-56-7107
メール：info@nikka-hotel.com
施設概要
施設名：NikkaHotel東郷店
所在地：愛知県愛知郡東郷町和合大坂221-1
アクセス：名古屋市中心部・豊田市から車で約15分
ららぽーと愛知東郷から約5分
客室形態：完全独立型トレーラーハウス
運営形態：セルフチェックイン
公式サイト：https://nikka-hotel.com
公式Instagram： https://www.instagram.com/nikka_hotel_togo/
運営：ニッカホーム株式会社
担当：林
電話番号：0561-56-7107
メール：info@nikka-hotel.com