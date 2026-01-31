知らないと損？銀歯の買い取りをスタート

株式会社クロスワン

銀歯の買い取り、はじめました

1gあたり200円で買取対応。ご自宅に眠る貴金属を価値ある資源へ。

おたからや千川駅前店では、このたび新たに**「銀歯の買い取りサービス」**を開始いたしました。

歯科治療で取り外した銀歯や、以前外したまま保管している銀歯について、

「捨ててしまっていいのかわからない」

「売れるものだとは思っていなかった」

といったお声を多くいただいています。

実は銀歯には、銀・パラジウムなどの貴金属が含まれており、現在も素材として十分な価値があります。

当店では、そうした銀歯を1gあたり200円という、分かりやすく安心できる価格設定で買い取りを行っています。

少量からのお持ち込みも歓迎しており、

「これも銀歯に含まれるの？」

「古いものだけど大丈夫？」

といったご相談だけでも問題ありません。専門スタッフが一点ずつ丁寧に確認し、査定いたします。

また、銀歯に限らず、

・金・プラチナ製品

・使わなくなったアクセサリー

・壊れてしまったジュエリー

・片方だけのピアス

・変形や刻印のある貴金属

など、状態を問わず買取のご相談が可能です。

近年、貴金属相場の高騰や資源の有効活用への関心が高まる中、

不要になったものを「処分する」のではなく、価値ある資源として活かすという選択が注目されています。

ご自宅の引き出しや小箱に眠っている銀歯や貴金属が、思わぬ価値になるかもしれません。

この機会にぜひ、おたからや千川駅前店へお気軽にご相談ください。

■株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：

ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

■お問い合わせ先

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

株式会社クロスワン リユース事業部

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp

株式会社クロスワン：お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html