【オイシックス新潟】食品の現物協賛「日本一おいしい球団サポーターズ」2026第一弾が決定

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、2月1日から1ヶ月にわたり、静岡県の中伊豆にて春季キャンプを行います。

今年も「日本一おいしい球団サポーターズ」として、キャンプ中の食事を現物協賛としてご支援いただける企業様を募集し、多くのご応募をいただきました。

この度 第一弾の「日本一おいしい球団サポーターズ2026」にご就任いただいた企業様をご紹介いたします。

1月30日にHARD OFF ECOスタジアム新潟にて贈呈式も開催し、参加した岸川和広選手、高野結羽選手、石山愛輝選手、田西誓選手が直接お受け取りしました。

“お米”サポーター

◇社名：株式会社新潟ケンベイ

◇会社紹介：新潟の食卓を支える米穀卸として歩み続け、当社は創立70周年という大きな節目を迎えることができました。

これからも、玄米・精米をはじめとする米穀類、小麦粉や大豆などの食品原材料、灯油・LPガスなどのエネルギー資材まで、

皆さまの暮らしに欠かせない多様な商材をお届けしてまいります。

【ご提供いただく食品】

無洗米吟精 新潟県産コシヒカリ 600kg

【応援コメント】

無洗米『吟精』は、お米を洗う手間を省きながら、コシヒカリ本来の旨味と粘りをそのまま楽しんでいただけるお米です。

『新次元』に挑む球団と選手の皆さまが最高のシーズンを過ごせるよう、私たちはこれからも応援し続けます。

“飲料水”サポーター

◇社名：株式会社TMD

◇会社紹介：弊社は新潟市内にてコンビニエンスストア「ファミリーマート」並びにコインランドリーを運営しております。運営店舗は新潟駅南口にありますプラーカ２を始め、プラーカ３、新潟文京町、平島、新通、石山、コインランドリーParco石山店の各店がございます。近くにお立ち寄りの際はぜひご利用ください。

【ご提供いただく食品】

い・ろ・はす 540mlPET 2,400本

【応援コメント】

昨年に続きキャンプでの飲料水をサポートさせて頂きます。

最高のキャンプとなるようお役立てください。

今シーズンも全力で頑張る皆さんを応援しています。

“越乃黄金豚”サポーター

◇社名：株式会社ウオショク

◇会社紹介：1965年創業、新潟県産の豚肉製造、卸売業としてスタートし、現在は国産牛肉、豚肉をはじめ輸入ビーフやポーク、各種加工品など幅広い品揃えをしております。

自社ブランド商品 新潟県産「雪室熟成にいがた和牛」「雪室熟成豚」「越乃黄金豚」など

【ご提供いただく食品】

越乃黄金豚ロース 100kg

越乃黄金豚バラ 100kg

雪室黄金豚ハンバーグ 250枚

【応援コメント】

当社の「越乃黄金豚」は甘く良質な脂とやわらかくコクのある赤身が特徴です。

豚肉はタンパク質やビタミンＢ群などの栄養価が高く、疲労回復や健康維持に欠かせない食材です。

沢山食べて最高のパフォーマンスを見せてください。応援しています。

“青果”サポーター

◇社名：丸一新潟青果株式会社

◇会社紹介：丸一新潟青果は新潟中央卸売市場にて青果物全般を扱う仲卸業者です。食品スーパー及びホテル・旅館・施設関係に対してお納めし、常に生産者と消費者の良きパイプ役を担うべく安全で新鮮な青果物の販売を日々努めております。

【ご提供いただく食品】

みかん 60kg

バナナ 60kg

【応援コメント】

弊社の果物を食して選手の皆様の身体づくりのお役に立てれば幸いです。

今年も活躍を楽しみにしております！

“お魚”サポーター

◇社名：有限会社まえた

◇会社紹介：新潟県沖をはじめとする日本海の魚を素材として水産加工品を製造しています。水産食品を通じお客様に笑顔をモットーに食品安全基準の高い素材、調味料を使用し「からだに良い」商品づくりをしている水産加工メーカーです。

【ご提供いただく食品】

はつめ三枚卸しの一夜干し 冷凍 180日 約14kg

にぎす３枚卸しの魚醤干し 冷凍 180日 約17kg

かに飯の素 約34合分

などお魚の加工品

【応援コメント】

ファーム・リーグ東地区上位進出を目指してがんばれ！

ご飯に合う魚を吟味！選手の体づくりをサポートします。

“牛乳”サポーター

◇社名：株式会社塚田牛乳

◇会社紹介：私たちは地元・新潟で生産した牛乳や乳製品を通じて、地域の健康と持続可能な社会づくりに貢献しています。フードロス削減を目指し、選手の身体作りをサポートします。

【ご提供いただく食品】

塚田牛乳・塚田ベルギーワッフルなど

（シーズン中の補食としてご提供いただく形で調整いただいております）

【応援コメント】

今年もオイシックス新潟アルビレックスBCの皆様を応援できることを大変嬉しく思います。

当社の牛乳・乳製品を通じて、日々の栄養補給と身体づくりにお役立ていただければ幸いです。

選手の皆様の2026年シーズンのさらなる飛躍を心より期待しております。

“大手饅頭”サポーター

◇社名：阿部幸製菓株式会社

◇会社紹介：阿部幸製菓は「柿の種」や「あられ」、また「鏡餅」の製造と販売をメインに行っている会社です。特に業務用の柿の種の製造を強みとしている他、グループ企業では、惣菜や食品の製造と販売、飲食店の運営、和菓子屋の経営など食品を扱う幅広い事業を展開しています。

【ご提供いただく食品】

紅屋重正 大手饅頭

※キャンプに加え、昨年同様シーズン中も選手の補食としてご提供いただく予定です。

【応援コメント】

「世界中の人々に笑顔の輪を 私たちの食品を通じて広げてゆきたい」を経営理念とし、菓子や食品を製造、販売しています。”お米と和の嗜好品メーカー”として、阿部幸製菓をはじめ、浪花屋製菓や紅屋重正などのABEKO-GROUPで生み出した、米菓やおまんじゅう、米粉麺を通じて、お客様に楽しい空間や幸せな時間をお届けしたいと思っています。オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの選手の皆さんが、少しでも笑顔になるお手伝いができたら幸いです。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。