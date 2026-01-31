【新商品／茨城空港発着】スカイマークで行く！「スカイステイション　沖縄」を販売開始！22,800円からのスペシャルプライス♪事前座席指定ok！お預け手荷物も20kgまで個数制限なく無料！

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 沖縄」【茨城空港発着】（2026年3月29日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始します。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。


スカイマークでお得に沖縄リゾートを満喫！


「スカイステイション 沖縄」


スカイマークを利用して茨城空港から沖縄本島へ。スカイパックツアーズが厳選した那覇市内・リゾート施設を掲載。那覇市内・恩納村・名護・本部町・宜野湾・北谷町・国頭村・うるま・豊見城・読谷などのリゾートエリアの人気ホテルから選べますのでとっておきのプランニングが可能です。組み合わせも自由自在！人気のジャングリア沖縄のチケット付プランもご用意！


【デジタルパンフレット】


https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/



《やさしさいっぱい茨城空港》


◆駐車場がなんと無料！3600台分をご用意！


◆空港内の移動にやさしい。搭乗までラクラク！時短！シンプル＆コンパクトな空港ビル


◆北関東からでも楽々アクセス！お車の場合、水戸市から約35分、つくば市から約45分、県外からも宇都宮市から約65分、さらにはいわき市から約100分とアクセス良好！





　　　　　スカイステイション 沖縄


沖縄の海とシーサー

美ら海水族館

古宇利島・ハートロック


アメリカンビレッジ

瀬底大橋

古宇利大橋

【商品概要】


・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション　沖縄」【茨城空港発着】


・設定期間：2026年3月29日（日）出発～2026年10月24日（土）帰着


【商品特色】


・ホテルの組み合わせは自由自在！


・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。


・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。


・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。


・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。





スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】


スカイパックツアーズ　お客様予約センター


TEL：03-5821-3366


WEBサイトからもお問い合わせできます。


https://www.skypaktours.co.jp/



《取り扱い旅行会社を大募集中》


弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。


詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。



スカイパックツアーズ株式会社　東京本社


TEL:03-5821-8551





【WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』にてダイナミックパッケージ夏ダイヤ販売開始！お安い航空運賃は早い者勝ち♪今すぐご希望のご出発日で確認してください！


『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。



『たす旅』の特徴


・スカイマーク公式ページ掲載


・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。


・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。


・出発前日の16：59まで申し込み可能。


・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。


・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。





「たす旅」販売中