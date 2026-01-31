2026年4月、福岡市博物館にて開催決定！　特別展　大恐竜展　～「フクイ」から探る獣脚類の進化～

株式会社西日本新聞社大恐竜展メインビジュアル

世界三大恐竜博物館のひとつに数えられ、全国から恐竜ファンが訪れる福井県立恐竜博物館。2023年のリニューアルを経て、さらに多くの注目を集める中、開館25周年を記念した特別展「獣脚類2025」は大きな話題を呼び、過去最多となる36万人以上が来場しました。

本展はその展示をベースに、福井県立恐竜博物館の全面協力のもと構成された特別展です。テーマは、恐竜の中でも特に人気の高い獣脚類（じゅうきゃくるい）。「フクイラプトル」や「フクイベナートル」といった、“フクイ”の名を冠する獣脚類たち、そしていまだ多くの謎に包まれたスピノサウルス科にスポットを当て、それぞれの進化の系統を最新の研究成果とともにたどります。

さらに、35年以上にわたって続く福井の発掘調査がいかに世界の恐竜研究を前進させてきたか、その軌跡と意義にも迫ります。

化石に刻まれた物語と、そこから生まれる学びと興奮--。恐竜に魅せられたすべての人に贈る、知的冒険の旅が始まります。

フクイラプトルトルヴォサウルスデイノケイルス

いずれも特別展「獣脚類2025」（福井県立恐竜博物館）の様子

さらに！泳いでいる姿を躍動感のあるポーズで再現した、全長約15メートルのライフサイズのスピノサウルスロボットも登場。まるで恐竜が生きているかのように目や口、首がリアルに動く姿は必見です。

スピノサウルスロボット

開催概要

展覧会名：特別展 大恐竜展 ～「フクイ」から探る獣脚類の進化～

会期：2026年4月24日(金)～6月28日(日)

休館日：毎週月曜日（ただし、5月4日(月・祝)は開館し、5月7日(木)は休館）

観覧時間：9:30～17:30（最終入場は閉館の30分前まで）

会場：福岡市博物館

住所：福岡市早良区百道浜３丁目１－１

主催：西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス、FBS福岡放送

協賛：西日本新聞ビルディング

後援：西日本鉄道

協力：福井県立恐竜博物館、福井県立大学恐竜学部

企画：福井新聞社

お問い合わせ：西日本新聞イベントサービス 092-711-5491（平日9:30～17:30）

チケット情報

観覧料：一般2,000円（1,900円）、高大生1,200円（1,100円）、小中生900円（800円）、3歳以上未就学児400円（300円）

※（）は前売料金。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方は、チケット1枚購入につき介助者1名まで無料。

取り扱い：

ARTNEチケットオンライン(https://artne.jp/tickets)

チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/daikyoryuten/)（Pコード：995-858）

ローソンチケット(https://l-tike.com/daikyoryuten_fukuoka/)（Lコード：84596）

※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。

チケットぴあ独占販売！

販売期間：1月31日(土)10:00～

※いずれも予定枚数が無くなり次第終了

●平日限定ペアチケット

平日限定で使用できる一般券2枚がセットになったお得なチケット！

金額：3,300円

●グッズ付きチケット

本展限定のオリジナルグッズ「スピノサウルスアクリルキーホルダー」と一般券がセットになったチケット！

金額：2,600円

※イラストはイメージです

詳細は、大恐竜展公式HP(https://dinosaurexhibition.jp/)をご確認ください。

福井県立恐竜博物館とは？

福井県立恐竜博物館は、恐竜化石の一大産地である福井県勝山市に建てられた、恐竜を中心とする地質・古生物学博物館。2000年に開館し、年間90万人以上が訪れる国内最大の恐竜研究機関。カナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館、中国の自貢恐竜博物館と並び、世界三大恐竜博物館と称される。4,500平方メートル という広大な展示室には、50体もの恐竜骨格をはじめとして千数百もの標本の数々、大型復元ジオラマや映像などが展示されています。

2023年夏にはリニューアルを行い、24年度は120万人を突破、累計の入館者数は1500万人を超えています。