おにぎりで旅気分　“地球の歩き方コラボ　ご当地グルメおにぎり”　累計販売数50万個突破

株式会社ミツハシ

横浜の米卸、株式会社ミツハシ（神奈川県 横浜市）と株式会社地球の歩き方（東京都 品川区）が共同で企画・開発しているコラボレーションおにぎりの累計販売数が、このたび50万個を突破いたしました。

2024年6月の発売以降、20か月にわたり継続展開し、北海道から沖縄まで本格的なご当地の味を楽しめる企画として多くのお客様にご支持をいただいてきた結果です。

横浜家系ラーメンおにぎりと『地球の歩き方』、書籍国内シリーズ（左から東京多摩地域版・横浜市版）



日本各地の食の魅力を知り尽くした地球の歩き方の編集担当者が厳選したご当地グルメの味わいを、おにぎりで再現することを目指し、株式会社ミツハシとの共同開発を進めてまいりました。

「日本が誇る多様な食文化を知ってもらい、その土地の魅力に触れられる」をコンセプトに誕生した本シリーズは、素材本来の味を生かすため、あえて海苔を使用しないおにぎりとなっております。

2024年4月の発売開始から下記の通り、これまでに全11品目を販売しております。



第1弾：北海道とうきびごはん

（ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2025 入選）

第2弾：横浜家系ラーメン〆ご飯

（お弁当・お惣菜大賞2025 入選、ファベックス 惣菜・べんとうグランプリ2025 奨励賞）

第3弾：広島お好み焼き

第4弾：四国鯛めし

第5弾：栃木しもつかれ

第6弾：名古屋台湾丼

第7弾：沖縄ジューシー

第8弾：沖縄タコライス

第9弾：勝浦タンタンメン

第10弾：徳島いり飯

第11弾：八王子ラーメン

50万個突破という一つの節目を通過点とし、今後も地球の歩き方とのコラボレーションを通じて、日本全国の知られざる食文化や地域に根差した食の魅力を伝え、お客様に新たな「旅のきっかけ」と「食の楽しみ」を提供してまいります。

また、2月1日からは累計販売数50万個突破を記念した新たなキャンペーンの実施を予定しております。キャンペーンの詳細につきましては近日中に、弊社ホームページ、弊社公式X、地球の歩き方公式Xにてご案内させていただきます。

現在販売中、八王子ラーメンおにぎり

【会社概要】

名称 ： 株式会社ミツハシ

代表者 ： 代表取締役会長兼 CEO 三橋 美幸(みつはし よしゆき)

所在地 ： 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-25

創立 ： 1951年(昭和26年)

事業内容： 米穀、炊飯・加工商品・輸入米の販売

資本金 ： 3億1千円

従業員数： 376名（2025年3月末 嘱託含む）

URL ： https://www.3284rice.com/

本件に関するお問合せ先：

株式会社ミツハシ

TEL：045-285-3287