【阪神タイガース春季キャンプ中継】特設サイトオープン！『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイＡ 本社：大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜昭男)は、２月１日(日)より放送の阪神タイガース春季キャンプ中継番組、『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』の特設サイトを公開いたしました。

(C)阪神タイガース

２月１日（日）から全日程生中継でお届けする、阪神タイガース春季キャンプ中継番組『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』。当番組の放送予定や、「選手サイン入りグッズ」などのプレゼント、沖縄開催の「阪神タイガースコラボイベントブース」などの情報を掲載した特設サイトがオープン！チェックして、春季キャンプをもっと楽しもう！

■『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』特設サイト

https://sky-a.asahi.co.jp/special/camp-report/

■特設サイト概要

【番組放送予定】

2月1日(日)～25日(水)までの放送予定がまるわかり！

【解説・実況者一覧】

岡田彰布前監督や、掛布雅之、糸井嘉男ら豪華阪神OBたちが集結！

【宜野座＆うるま イベントブース】

阪神タイガースとコラボしたイベント企画！「春季キャンプ限定オリジナルグッズ」プレゼントや、選手への応援メッセージ寄せ書きコーナーなど楽しみなコンテンツが盛りだくさん！

【プレゼント情報】

沖縄でトレーニングに励む猛虎戦士たちの直筆サイン入りグッズなど、多数ラインナップ予定！

■タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026(C)阪神タイガース

阪神タイガース春季キャンプ中継番組『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』が２月１日（日）からスタート！球団初のリーグ連覇を目指す藤川阪神。宜野座＆具志川でトレーニングに励む虎戦士の姿を連日生中継でお伝えします。グラウンドでの守備練習、バッティング、ブルペンでの投球練習はもちろん、紅白戦、練習試合の模様や、ここでしか聞くことができない選手・コーチへのインタビューまで！選手たちにとって大事な１か月。先発・ポジション争いにも注目です。ドラ１・立石正広ら注目ルーキーたちのフレッシュなユニフォーム姿も逃さずお届けします！



【放送日時】

2026年2月1日（日）～25日（水）全日程中継 ※休養日は除く

【実施場所】

宜野座・バイトするならエントリー宜野座スタジアム／具志川・うるま市 具志川野球場

■ 株式会社スカイＡ（https://sky-a.asahi.co.jp/）

「スカイＡ猛虎中継」は阪神タイガース主催試合をヒーローインタビューまで徹底放送！オフシーズンのキャンプ中継やバラエティ番組と年中トラづくし！さらにゴルフトーナメントやレッスン番組、プロボウリング中継などスポーツファンの「見たい」に応えます。

「スカイＡ」は、スカパー！、J：COM、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、auひかりテレビサービスでご覧いただけます。

【スカイＡ視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/