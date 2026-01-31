「動ける日常を、もっと軽く」アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージーオリジナルTシャツ 販売開始！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、「動ける日常を、もっと軽く」をコンセプトにオリジナルアパレル（Tシャツ）を開発し、2026年2月2日（月）正午より販売開始いたします。

本アパレルのコンセプトは「動ける日常を、もっと軽く」。

フィットネスクラブでも、街でも、そして日常のあらゆるシーンでも。この1枚で、スタイルを妥協しない。FIT-EASYはそんな想いから、本アパレルの開発に取り組みました。

目指したのは「トレーニングのための服」ではなく着ているだけで、自然と身体を動かしたくなる服。

運動するために着替えるのではなく、日常の延長線上に“動く”という選択肢があります。そんな新しいフィットネスの在り方を、アパレルという形で表現しています。

◆商品ラインナップ１. Geometric T-Shirtホワイト（前面）ブラック（前面）

「Geometric（幾何学的）」なラインと、モノトーンのフォトグラフを掛け合わせた一着。 奥行きを感じさせる写真と、都会的で洗練された印象を与えます。 ※背面：無地

素材は上質なコットン100%。 天然素材ならではのしっかりとした厚みと、柔らかい着心地を両立しました。トレーニング中のストイックなスタイルにも、日常のリラックスしたシーンにもご着用いただけます。

２. SUN SET T-Shirtホワイト（背面）ブラック（背面）

背面に鮮やかなカラーフォトと、垂直に配されたタイポグラフィを掛け合わせた一着。 夕日の水平線と、それとは対照的な「Established in 2018」の垂直なラインが、バックスタイルを都会的で洗練された印象に仕上げます。 ※前面：無地

素材は、上質なコットン100%。 天然素材ならではのしっかりとした質感と、肌に馴染む柔らかな着心地を両立しました。

ジムでのトレーニングはもちろん、デニムやラフなスタイルと合わせた普段着としても。 ブランドのアイデンティティを背面に施した特別なデザインTシャツです。

３. HAPPY T-Shirtホワイト（前面）ブラック（背面）

ブランドロゴの「E」を活用し、「HAPPY」の文字を垂直にクロスさせた遊び心のあるデザイン。左胸に配されたライムグリーンのアクセントカラーが、モノトーンのボディに映え、クリーンな印象を際立たせます。

素材には、肌触りの良いコットン100%を使用しました。 天然素材ならではのしっかりとした質感と、日常に馴染む柔らかな着心地を両立しています。

ハードなトレーニングから、軽やかな普段着スタイルまで。 身に着けるだけでポジティブな気分になれる、特別な会員様のためのグラフィックTシャツです。

４. Motion Arch T-Shirtホワイト（前面）ブラック（背面）

理想の体（Best Body）と、最高の自分（Best Self）。 そのプロセスを「動き」としてデザインに落とし込んだ Motion Arch T-Shirt。

肌に馴染むコットン100%のナチュラルな質感は、日々のストイックな歩みに寄り添う、優しくもタフな着心地を実現します。

高い汎用性もこの一着の魅力。 ジムでのワークアウトシーンはもちろん、洗練されたタイポグラフィが日常のスタイリングにも溶け込み、トレーニングからタウンユースまで幅広く活躍します。

変化を恐れず、常に進化を目指す全ての人のための、ステートメント・アイテムです。

５. One Point T-Shirt （カラー・モノクロ刺繍）ホワイト/カラー(前面)ブラック/モノクロ（前面）

左胸にブランドの公認キャラクター「上腕二頭きんぎょ」を配した、ユーモアあふれる一着。無駄のないミニマルな配置が全体のデザインをスッキリと整え、日常のコーディネートに知的なアクセントを添えてくれます。

主張しすぎないのにパッと目を引く、絶妙なバランスに仕上げた、愛着のわくデザインです。 ※背面：無地

当社公認キャラクター「上腕二頭きんぎょ」

肌に馴染むコットン100%のナチュラルな質感は日常に寄り添う、優しい着心地を実現します。高い汎用性もこの一着の魅力。ジムでのワークアウトシーンはもちろん、日常のスタイリングにも溶け込み、トレーニングからタウンユースまで幅広く活躍します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99487/table/767_1_999216a117ffc5c96335bacb23c6e41f.jpg?v=202601311251 ]女性モデル 身長170cm １.S着用男性モデル 身長190cm ３.L着用

理想の身体を手に入れることが、ゴールではありません。その先にある、なりたい自分へ。

当社は単なるトレーニング施設にとどまらず、健康と娯楽を融合させた「楽しみながら健康になれる」場を提供。あなたの「なりたい自分」を叶える場としてこれからも進化をし続けてまいります。

◆お問い合わせ先

ショップ名：Feasy（FIT-EASY SHOP）

営業時間：平日 / 9：00～18：00（定休日：土、日、祝）

メールアドレス：fe-shop@fiteasy.co.jp

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：256店舗 ※2026年1月31日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）