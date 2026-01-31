医療情報誌 月刊『集中』2026年2月号 巻頭インタビュー 相澤 孝夫 日本病院会 会長／集中OPINION 白井 さゆり 慶應義塾大学 教授 他
▲月刊『集中』2月号
巻頭インタビュー
相澤 孝夫 一般社団法人日本病院会 会長
2040年に向け医療体制に変革を ～日本医療のグランドデザインを描く為に～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2602_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
トヨタ記念病院 創意工夫で「診療の場」を超えた存在へ
「癒しと安らぎの環境」フォーラム2025 式典・懇親会・チャリティコンサート リポート
・癒しと安らぎの環境賞2025
・集中医療大賞2025
・集中医療大賞・高久史麿特別賞2025
・「癒しと安らぎの環境」コンサート2025
集中OPINION
白井 さゆり 慶應義塾大学 総合政策学部 教授
課題はデジタル化の遅れと国内志向 しがらみと古い財政政策から脱却を
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2602_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
政治
・高市政権の「保守＝国家重視」路線は国民の選択か
・維新、自民のOTC類似薬保険適用維持案で妥協
・公立病院の「指定管理者制度」に課題
・厚労省ウォッチング 社保審の高齢者「身じまい」支援策に「はざま」問題
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2602_kw214.pdf
・厚労省人事ウォッチング 社会保障制度理解のカギを握る数理職
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2602_kjw100.pdf
・政界サーチ 2026年、政局は迷宮の如し
経営
・過失無き敗訴が問う医療説明の新基準
学会
・日本のがん治療開発の構造的課題
経済
・「金利が有る時代」に転換！ 好景気でも実感は無い？
社会
・東京都知事選での混乱を受け公選法を改正
・未確認情報
医師免許は誰の為に在るのか
医療従事者とSNSの危うい距離感
連載
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
福水 道郎
東京家政大学子ども支援学部子ども支援学科 教授・狭山保健室長・かせい森のクリニック 医師
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation UNE IMMERSION（ユヌ イメルシオン）／PRESTAU（プレスト）
・患者のキモチ 医師のココロ
香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription
【集中出版グループについて】集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師544人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf
集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営
日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。
University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：
東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F
UKオフィス：
Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK