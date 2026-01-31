なでしこジャパン10番・長野風花、第二回次世代サッカー少女育成イベント「Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025」を開催

株式会社ＳＬＥＩＧＨ ＳＰＯＲＴＳ

東京都江戸川区 - 2025年12月27日、世界を舞台に戦うサッカー女子日本代表“なでしこジャパン10番” 長野風花選手が、地元・江戸川区で「Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025」を開催しました。本イベントは、2024年の初開催に続く第二回目の育成イベントとして、地元のサッカー少女たちに“技術・挑戦・夢を追う力”を届ける場として実施されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9nj_r7IQJew ]

■ イベントの目的と背景

このイベントは、長野選手の故郷・江戸川区から未来のアスリートを育むことを目的として以下の4つのビジョンを掲げて開催されました。

- 夢を持つ子どもたちの挑戦を支える- 地域にサッカー文化を根付かせる- スポーツを通じて地域との絆を紡ぐ- プロの“技術と姿勢”“ホンモノ”に触れる機会をつくる

地域の期待に応えるべく、昨年よりさらなる進化を遂げたプログラムが展開され、参加した少女たちにとって忘れられない一日となりました。

■ 当日の様子

イベントは江戸川区葛西ラグビースポーツパークにて13:00～16:30に開催され、招待制で集まったサッカー少女約75名が参加しました。

プログラムは以下のとおり進行しました。

- 13:00 受付開始- 13:30 開会式- 13:45 トレーニングセッション- 14:30 ゲーム形式トレーニング- 15:00 表彰式・閉会式- 15:20 サイン＆撮影会- 16:00 取材対応

長野選手が自ら指導するトレーニングセッションでは、基礎技術から、プレーに向き合う姿勢や心構えまで幅広い内容が展開され、参加者は真剣なまなざしでプレーに取り組んでいました。

また、MVP賞としてadidas賞およびuFit賞の表彰も行われました。

サイン・撮影会では、未来のスター候補である子どもたちの笑顔があふれ、関係者やパートナー企業の皆さまとともに、温かな交流の時間となりました。

株式会社MAKERS サジーの恵み ブランドディレクター 鈴木 晴喜 様

■ 協賛企業からのコメント

このたびの「Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025」は、サッカーを頑張る女の子たちと、それを支えるご家族の想いが集まる温かいイベントだと感じました。

長野風花選手の地元への想いのもと、子どもたちが真剣な表情と笑顔でサッカーに向き合う姿が印象的でした。日々努力を重ねるスポーツに挑戦する方や、前向きに毎日を過ごす女性の健康に寄り添いたいという想いから、協賛という形で関わらせていただきました。

サジーの恵みは、これからもがんばる人のそばに寄り添いつづけます。



ニッカ株式会社 部長 石田 幸司 様

今回、ご縁があり、微力ながら協賛をさせていただきました。

長野選手は子どもたちにとって憧れの存在ですので、最初は緊張している様子も見られましたが、長野選手がとてもフレンドリーに接していて、参加した小・中学生たちがすぐに笑顔になって、楽しそうにサッカーをしていたのがとても印象に残っています。

当日は、参加された子どもたちにプレゼントをお渡しすることもでき、喜んでいただけました。

業種柄、一般の皆様と直接接する機会がほとんどないため、私たちにとっても大変貴重な経験となりました。ありがとうございました。

株式会社オオシマ 代表取締役 大島 剛史 様

未来のサッカー界の発展としてとても良い事であると思いますし、やはり日本代表の10番というのは重みが違うと思いますので間近で見れる子達は幸せだと思います。

私個人としても、日本代表10番はラモスさん、名波さん、中村俊輔さん、澤穂希さん、と大好きな選手がたくさんいる中で、船堀出身の長野風花選手は船堀の誇りだと思いますし、今後とも活躍を大応援したいと思いました。



株式会社レゴ 代表取締役 大宮 佳代 様

サッカーを通して挑戦する気持ちや仲間と過ごす経験が、未来のこどもたちの成長につながると感じ、今回協賛させていただきました。

こどもたちにとって、このイベントが楽しく心に残る時間となり、その一員として少しでも力になれたのであれば嬉しく思います。

この時間が、サッカー少女たちの次の一歩を踏み出すきっかけになればと願っています。

一般社団法人 在宅生活支援パートナー協会 代表理事 玉城 郁夫 様

スポーツを通じて子供たちが仲間と関わりながら挑戦することや、できた喜びを感じる体験はとても大切だと感じております。

本イベントが子供たちにとって楽しく心に残る時間となり、次の一歩につながるきっかけになればとの思いから趣旨に共感し協賛させて頂きました。

株式会社カインドネスケア 代表取締役 内藤 智子 様

残念ながら当日は会場に足を運ぶことが出来ませんでしたが、後日お送りいただいた写真から子供たちが真剣な表情でイベントに向き合っている様子が印象的でした。

また、イベントを支えていらっしゃる皆様の温かい笑顔からも会場の良い雰囲気が伝わってきました。

一人ひとりが大切に関わりながら作り上げているイベントだと感じ、この経験が子供たちにとって心に残る時間になっていれば嬉しく思います。

医療法人社団緑友会 理事 半澤 宏樹 様

「Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025」は、スポーツと地域文化をつなぎ、新しい価値を生み出す非常に意義のあるイベントだと感じました。

医療法人として地域に根ざした活動を行う中で、このような取り組みが地域の子ども達や若い世代の挑戦心を育てることに大きな意味を見出し、今回協賛させていただきました。

今後も調布を中心とした地域の活性化に貢献できる機会があれば積極的に参加していきたいと考えています。

株式会社セレソン 代表取締役 大野 雄亮 様

「Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025」は、サッカーに本気で向き合う子どもたちの想いと、それを温かく支える地域や大人たちの力が重なった、非常に意義のあるイベントだと感じています。参加者一人ひとりが真剣な表情で挑戦し、仲間とともに取り組む姿がとても印象的でした。

スポーツを通じて得られる「挑戦する力」や「自分を信じる経験」は、将来どのような道に進んだとしても、大きな糧になるものだと考えています。

本イベントが、子どもたちにとって新たな可能性に気づくきっかけとなり、次の一歩を踏み出す原動力となっていれば幸いです。

今後も、このような次世代を育む取り組みを応援し、地域や未来に貢献していきたいと考えています。

有限会社野澤作造商店 代表 野澤 尚和 様

このイベントは、地域にサッカー文化を根付かせることや、夢を持つ子どもたちをサポートすることを目的としています。

私も今回初めてお話しさせていただきましたが、これほどスリムで小柄な体格でありながら、なでしこジャパンやリヴァプールの中心選手として活躍されていることに大きな驚きを感じました。

勝手ながら、日本人として誇らしい気持ちになりました。

今後も微力ではありますが、子どもたちに関わるスポーツイベントなどには積極的に協力していきたいと思います。

■ 今後の展望

長野選手および主催の株式会社スレイスポーツは、次代を担う選手たちへ継続的な機会提供を目指し、地域・企業との連携を強化しています。

地元・江戸川区発の育成プログラムとしてスタートし、今後は全国各地での展開を視野に入れながら、さらなる発展と参加者の拡大を目指していきます。

イベント名： Who Wants To Be The NEXT FUKA 2025

開催日： 2025年12月27日（土）

会場： 江戸川区葛西ラグビースポーツパーク

対象： サッカー少女 約75名（招待制）

主催： 株式会社スレイスポーツ

協力： アディダスジャパン株式会社





■ お問い合わせ

株式会社SLEIGH SPORTS

E-Mail：hello@sleighsports.com

