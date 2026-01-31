西日本最大級のスポーツサイクルフェス チケット発売開始！CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026

サイクルモード実行委員会

西日本最大のスポーツサイクルフェス「CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026」が、3月7日(土)・8日(日)に大阪・万博記念公園で開催！国内外から200以上の自転車関連ブランドが勢揃いし、500台を超える最新ロードバイクやマウンテンバイク、注目のe-BIKEを全長2km超の広大なロング試乗コースで体感可能です。ヘルメットやサイクルコンピューター、シューズなどの最新ギアも直接「見て・触って・試す」ことができ、その性能や走りの爽快感を心ゆくまで味わえる絶好の機会。まさに自転車の“今”が凝縮された2日間となります。

また、熱心なサイクリストだけでなく、ファミリーも一日中満喫できる多彩な企画を多数ご用意。日本全国の絶景スポットやグルメを紹介する「ジテンシャ×旅フェア」をはじめ、人気プロショップが集結する販売エリアや、子ども向けの自転車乗り方教室「ウィーラースクール」など、全世代が夢中になれるコンテンツが目白押しです。春の心地よい風を感じながら、スポーツ自転車の魅力を五感で楽しむ特別な週末をぜひ会場でご体感ください。

【開催概要】

■名称 CYCLE MODE RIDE OSAKA 2026

■会場 万博記念公園 東の広場＋お祭り広場＋EXPO’70 パビリオン

■日時 2026年3月7日(土)～8日(日) 9:30～17:00

■入場料(税込) 【前売券】900円 LINEチケット・各種プレイガイド

【当日券】1,200円

※中学生以下無料（別途公園入園料80円必要）

※別途公園入園料（大人260円）必要

■公式サイト https://www.cyclemode.net/ride/

■主催 サイクルモード実行委員会（テレビ大阪 / テレビ大阪エクスプロ）

■お問合せ サイクルモード事務局 06-6947-0284

【試乗コース／オフロード試乗コース】最新ロードバイクやMTB、話題のe-BIKEからあなたにぴったりの1台を探せます。2km超のロング試乗コースと、太陽の塔を望む芝生広場を駆けるオフロードコースの2種を完備。スポーツ自転車の魅力や性能は乗ってこそわかるもの。その圧倒的な性能と爽快感を、ぜひご自身で体感してください。【SPORTS e-BIKEエリア】注目のスポーツ電動アシスト自転車「e-BIKE」が集結。本格スポーツモデルから街乗りまで、最新車両を体験できます。次世代の自転車がもたらす驚きの加速力と快適さを、ぜひコースの坂道でお試しください。【ジテンシャ×旅エリア】北海道から沖縄まで、全国の絶景コースやグルメを紹介するサイクルモード人気No.1企画。40以上の自治体が出展し、各地の最新情報を発信。自転車で巡る次の旅の目的地が、ここで必ず見つかります。【プロショップエリア】大阪・名古屋の有名プロショップによる「買える」エリアが初登場！厳選されたパーツ、ウェア、シューズ、各種グッズなどが会場に勢揃い。春のライドシーズンを前に、欲しかったあのアイテムが見つかる、サイクリスト垂涎のコーナーです。【ウィーラースクール】日本一楽しいキッズ向け自転車教室。専門家の指導で、初心者もすぐにコツを掴めます！乗り方の習得だけでなく、最初の１台を選ぶための購入相談も可能な親子で楽しめる大人気の体験企画です。【SPORTS BIKEステージ】SKE48の荒野姫楓さんが初登場！俳優の猪野学さんや人気YouTuberなど、業界の顔が集結するトークステージは必見です。さらにレースや日々のライドに直結するトレーニング講座も実施。ここでしか聞けないエピソードや上達のコツが満載の、ファンならずとも見逃せないステージです。