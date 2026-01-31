暁飯島工業株式会社とのエメラルドパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、暁飯島工業株式会社と、オフィシャルパートナー契約（エメラルドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

エメラルドパートナー契約内容

■協賛内容

・ゴール裏2列目看板への広告掲出

・ホーリーくんユニフォーム（パンツスペース・前）へのロゴ掲出

■契約期間

2026年2月1日～

暁飯島工業株式会社 代表取締役社長 植田 俊二 様よりファン・サポーターの皆さまへ

ファン・サポーターの皆さま、クラブの悲願であったＪ１昇格おめでとうございます。

当社は昨年のゴールドパートナーの契約からではありますが、Ｊ２優勝、Ｊ１昇格というチーム史上歴史的な快挙にパートナーとして支援できたことはとても幸栄です。

当社としましては、水戸ホーリーホックのＪ１での更なる活躍を応援するため、エメラルドパートナーへカテゴリーアップを行うこととしました。

水戸ホーリーホックの活躍がファン・サポーターのみならず、県内のホームタウンの皆さまの励みや元気のもととなっているものと思います。

私たち暁飯島工業も地域の皆さまにとって、「空間のスペシャリスト」として「頼られる存在」となり、地域の発展にも貢献して行く所存です。 ファン・サポーターの皆さまと共に水戸ホーリーホックの新たなステージでの更なる飛躍をオフィシャルパートナーとしての応援を通して盛り上げてまいりたいと思います。

法人概要

■法人名

暁飯島工業株式会社

■所在地

茨城県水戸市千波町2770番地の5

■代表者

代表取締役社長 植田俊二

■事業概要

・建築設備

・リニューアル

・ビルケア

・土木プラント

■URL

https://www.eazima.co.jp/