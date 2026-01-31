2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/7(土)のスペシャルウィーク企画は・・・

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月7日（土）の主な放送内容はこちら！

まとめて！土曜日

2月7日（土）7：00～9：00

『まとめて！土曜日』では、ゲストコメンテーターに東京大学准教授の斎藤幸平さんをお迎えいたします。皆様からのメッセージやお便りをお待ちしております！

メールアドレス：matomete@tbs.co.jp

ハガキ：〒107-8066 TBSラジオ「まとめて！土曜日」それぞれの係

土曜ワイド ナイツのちゃきちゃき大放送

2月7日（土）9：00～12：45

『土曜ワイド ナイツのちゃきちゃき大放送』では、ゲストにゆりやんレトリィバァさんをお迎えしてお送りいたします！

さらに、メッセージをいただいた方の中から、抽選で『YMOコラボ日本酒』をプレゼント！

たくさんのメッセージをお待ちしております。

メールアドレス：chaki@tbs.co.jp

特別番組 久米宏 ラジオなんですけど

2月7日（土）13：00～14：50

13時からは、『特別番組 久米宏 ラジオなんですけど』を放送します。

TBSアナウンサーとして、『永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO』の中継レポーターとして、そしてご自身が進行役を務めた『久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO』、『久米宏 ラジオなんですけど』の進行役として、久米さんはラジオで何を話し、伝えてきたのか？リスナーからのメッセージを交えながら、TBSラジオに残る音源をお届けします。番組進行は、同番組でともにパーソナリティーを務めた堀井美香さんが務めます。

また、番組ではメッセージを募集します。皆様からのメッセージ、お待ちしております。

メールアドレス：kume954@tbs.co.jp。

丹生明里 HAPPY CARAVAN

2月7日（土）19：00～19：30

『丹生明里 HAPPY CARAVAN』では、お笑い芸人のパンサー・向井慧さんをゲストにお迎えします！番組へのメッセージ、お待ちしております。

メールアドレス：nibu@tbs.co.jp

TALK ABOUT

2月7日（土）22：00～23：30

今回の『TALK ABOUT』は、BMSGの２グループがタッグを組んで生放送！

番組MC＝MAZZELのKAIRYUと、ゲストにはデビュー直後のNEWグループ『STARGLOW』のKANONさん、ADAMさんをお迎えして、学生リスナーと生電話します。皆さまからのメッセージをお待ちしております！

メールアドレス：talk@tbs.co.jp

お楽しみに！