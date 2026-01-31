無人草刈機 「ALLYNAV Taurus80E」2月 全国デモ会・展示会を開催
農業用・産業用ドローンおよびスマート農業機械を展開する 株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市） は、次世代農業ロボットメーカー ALLYNAV AG 株式会社 と連携し、無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」を中心とした 全国デモンストレーションおよび展示イベント を、2026年2月に全国各地で開催いたします。
果樹園・傾斜地・コントラクター事業など、省人化・安全性・作業効率の高度化が求められる農業現場 に向け、実際の圃場や展示会場にて実機デモンストレーションを実施。
導入後の運用イメージを、実作業を通じて具体的にご確認いただける機会を提供します。
■ 2026年2月 イベントスケジュール（日程順）
【2月5日（木）・6日（金）】JA池田町 大規模デモ会
場所：JA池田町
内容：
2025年12月よりJA補助事業に参画し、複数農家に対して
・自動操舵キット「AF305」
・無人草刈機「Taurus80E」
を同時に導入・販売促進。
実際の運用を想定したデモを行い、作業効率化モデルを紹介します。
参加予定人数：30名以上
備考：2026年6月 売上計上予定案件
【2月（詳細日程調整中）】 JA鹿追町 大規模デモ会
場所：JA鹿追町
内容：
JA鹿追町のコントラクター事業に向け、
「AF305」「Taurus80E」を組み合わせた作業省力化モデルを提案中。
参加予定人数：10名以上
【2月19日（木）】 滋賀県 園芸振興大会（果樹部門）
日時：13:30～16:00（受付12:30～）
会場：滋賀県農業技術振興センター 花・果樹研究部
（滋賀県栗東市荒張1373-18）
参加形態：申込制
主催・問い合わせ先：
滋賀県農業技術振興センター 花・果樹研究部
TEL：077-558-0221
内容：
果樹園管理の省人化・安全対策として、無人草刈・自動化技術を紹介。
【2月25日（水）～27日（金）】 AGRI EXPO 新潟
時間：10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）
会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
内容：
全国の農業関係者が集う大規模展示会にて、
無人草刈・自動操舵を含むスマート農業ソリューションを発信。
■ 無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」について
「ALLYNAV Taurus80E」は、果樹園・傾斜地・遊休地・太陽光発電施設周辺など、
人手作業の負担が大きい環境でも安全に稼働可能な無人草刈機です。
遠隔操作と自動制御を組み合わせることで、
作業の省力化と事故リスクの低減を同時に実現 します。
マゼックスは本製品を、現場ニーズに即した
実用性の高いスマート農業機械 として提案しています。
■ 今後の展開
マゼックスは、ALLYNAV AG株式会社および導入支援パートナーと連携し、
JA・自治体・コントラクターとの実証・販売活動を通じて、
現場に定着するスマート農業モデルの構築と全国展開を進めてまいります。
■【お問合せ先】
【リリース元】
株式会社マゼックス
TEL：072-960-3221
Mail：company@mazex.jp
【製品・技術パートナー】
ALLYNAV AG 株式会社
Mail：servicecenter@allynav-ag.com
【導入支援パートナー】
株式会社AIRSTAGE
TEL：011-887-8263
Mail：agri@rc-airstage.com