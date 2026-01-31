ポイント投資“全額還元”キャンペーン

キャンペーン内容

大和コネクト証券株式会社

キャンペーン期間中、同一ポイントにて累計1,000円相当以上のポイントを利用いただくと、抽選で10人に1人に、ポイントを“全額還元”！（要エントリー）

※進呈・加算ポイントの上限はdポイントまたはPontaポイントは30,000ポイントとなります。

※永久不滅ポイントは、月間6,000ポイント以上利用いただいても、加算ポイントの上限は6,000ポイントとなります。

※本キャンペーンで還元対象となるポイントは、2026年2月28日（土）23：59時点で「つかう・たまるポイント（メインポイント）」に設定したポイントのみとなります。

※dポイントまたはPontaポイントの場合は、ポイント投資の利用料も還元いたします。

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/campaign/260201_point.html

キャンペーン期間

2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）

ポイント還元の具体例

＜ポイントの利用例＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81470/table/90_1_7d68434034d549e6c062bbf77186d55c.jpg?v=202601311251 ]

※永久不滅ポイントは、200ポイント以上100ポイント単位で利用可能です。なお、1ポイント＝4.5円でご利用いただけます。

＜ポイントの還元例＞

2月28日（土）23：59時点時点でメインポイントに設定しているポイントを還元いたします！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81470/table/90_2_49b628f7afa29d1b9920e8e283b28874.jpg?v=202601311251 ]

【登録番号・加入協会等】

●第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号（2020年4月22日付）

●加入協会：日本証券業協会（2020年5月25日付）

●銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号（2020年4月14日付）

●所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

【お取引にあたっての手数料等およびリスクについて】

当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら(https://www.connect-sec.co.jp/rule/legal_info.html)