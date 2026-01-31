【愛媛・松山】歯のセルフホワイトニング専用LPを公開！P・SPO Beautyがサービス内容・料金・利用方法を分かりやすく紹介

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するセルフエステのブランド「 P・SPO BEAUTY 」は、セルフホワイトニングサービスの魅力や利用方法を分かりやすくまとめた 専用ランディングページ（LP） を新たに公開しました。

P・SPO Beauty セルフホワイトニング

今回公開したLPでは、

「セルフホワイトニングって何をするの？」

「どれくらい時間がかかるの？」

「初めてでも大丈夫？」

といった利用者の疑問に対し、写真やステップ説明を用いて直感的に理解できる構成となっています。

P・SPO ホワイトニングLP制作の背景

セルフホワイトニングは

「興味はあるけど、やり方が分からない」

「歯医者のホワイトニングとの違いが知りたい」

といった声も多く、サービス内容をより分かりやすく伝える必要がありました。

そこでP・SPO BEAUTYでは、初めての方でも安心して検討できる情報提供 を目的に、ホワイトニングの流れ・料金・特徴を1ページで把握できるLPを制作しました。

P・SPO ホワイトニングLPの主な内容

本LPでは、P・SPO BEAUTYが提供する セルフホワイトニングの特徴や仕組み をはじめ、

施術の流れ（約5分の短時間ケア）、痛みや刺激が少ない理由 を分かりやすく解説しています。

また、BEAUTY会員なら初回990円（税込）から利用できる料金プラン や、日常使いからイベント前まで対応できる 利用におすすめのシーン、サービスを受けられる 対応店舗一覧 も掲載しています。

来店前の不安や疑問を解消できる内容となっており、これからセルフホワイトニングを検討されている方はもちろん、既存会員様への案内ページとしても活用できる構成 です。

P・SPO ホワイトニングLP 概要

ページURL

https://beauty.pspo.jp/whitening/

対象サービス

P・SPO BEAUTYセルフホワイトニング

今後の活用について

今後は本LPを活用し、Web広告やSNSでの情報発信、店頭でのご案内などと連動させることで、セルフホワイトニングの認知拡大と利用促進を図ってまいります。

会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村