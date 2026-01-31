オーダースーツでインターンに参加する学生が増えている！？グローバルスタイルの『リクルート＆インターンオーダースーツフェア』に、新価格のお得なプランが登場！インターンシップも、オーダースーツで好印象に。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、「リクルート＆インターンオーダースーツフェア」を刷新いたしました。

新たなプランの登場により、就職活動やインターンシップに必要なスーツやシャツを含むセットプランの選択肢が広がりました。用途やすでにお持ちのアイテムに合わせて、よりご自身に合ったプランを選びやすくなっています。さらに、学生の方限定でご利用いただけるクーポンもご用意しています。

インターンに関心を持つ学生は年々増加？検索データから見る最新動向

本グラフは、2004年1月から2026年1月までを対象に、「インターン」というキーワードの検索動向を示したGoogle トレンドのデータです。年々「インターン」を検索するユーザー数が増加していることから、インターンシップへの関心が高まっていることがうかがえます。こうした背景を受け、企業に良い印象を与えるための身だしなみとして、「オーダースーツ」への注目も高まりつつあります。

近年、リクルート・インターンシップ向けスーツ市場においてオーダースーツが注目されている理由の一つに、従来の「古臭い」「高価」といったイメージが払拭されつつある点が挙げられます。現在では、デザイン性の高いスーツを比較的手頃な価格でオーダーできるようになり、学生割引などを利用できるオーダースーツ専門店も増えたことで、学生にとっても選びやすい選択肢となっています。

グローバルスタイルにおいても、リクルート・インターンシップ用スーツのオーダー相談が増加しており、インターンシップにオーダースーツで参加する学生が増えている傾向が見られます。学生のお客様から特に多く寄せられるのが、「長く着用できるスーツ」に関するご相談です。

近年は、在宅勤務の普及やオフィスカジュアルの浸透、面接時の「服装自由」指定など、ビジネスシーンにおける服装の多様化が進んでいます。そのため、インターンシップ期間中だけでなく、面接時や入社後にも着用できる色・柄のスーツや、オフィスカジュアルにも対応しやすいジャケパン・セットアップ希望の学生も増えています。

まるごと買いでお得なプラン

オーダースーツのメリット

スーツスタイルの印象は9割サイズ感で決まるといっても過言ではありません。礼儀正しさや清潔感が求められる就活シーンでは、ジャストサイズが最も望ましいです。オーダーならサイズ感の心配はありません。

2.スッキリとしたデザインでカッコよく

グローバルスタイルのスーツモデルは全てデザイナー監修。見た目の美しさ、カッコよさだけでなく、肩の収まりや、全体のシルエットの上質さが違います。

3.就活後も着られる生地が選べる

せっかくオーダーしたなら長く愛用したいもの。

就活でも問題ない「チャコールグレー」「ダークネイビー」といったカラーは、就活が終わった後のビジネスシーンでも大活躍します。

4.スタイリストが着こなしのコツやマナーを教えてくれる

グローバルスタイルではお客様ひとりひとりに専属スタイリストが付きオーダーをサポートします。

なのでスーツの知識は不要。必要に応じてスーツの正しい着こなしやアイテムの組み合わせなどもアドバイスいたします。

TPOに合わせた着こなし例

一般的には「黒」「ネイビー」「グレー」が選ばれます。既製スーツの場合、大量生産しやすい黒が圧倒的多数ですが、グローバルスタイルでは就職活動後のビジネスまで末永く愛用できる「ダークネイビー」「チャコールグレー」といったカラーもオススメしています。

インターンシップ用

インターンシップ用のスーツも基本的には就活用スーツと同じで問題ないですが、最近では服装自由や、私服指定の企業が増えています。

その場合、ジャケット＋ボトムスや、セットアップを着用し、ビジネスカジュアルで参加しましょう。

内定式用

内定式のスーツは、入社後も長く着用できるビジネススーツをおすすめします。

定番なカラー（ブラック、チャコールグレー、ダークネイビー）はもちろん、ストライプや光沢があるスーツなら長く着用できます。

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催中！

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【グローバルスタイル株式会社について】

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

