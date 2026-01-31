中日ドラゴンズ球団創設90周年を祝う記念コラボ！東海テレビ「イッチー」×「ドアラ」夢の共演グッズが1月31日より先行予約開始

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、2026年の中日ドラゴンズ球団創設90周年を記念し、当社公式キャラクター「イッチー」と、球団の人気マスコット「ドアラ」がコラボレーションした限定グッズを制作いたしました。本日1月31日（土）より、自社通販サイト「いちばん本舗オンラインストア」にて先行予約販売を開始いたします。

■ プロジェクトの背景：地域と共に歩む「90周年」

1936年の軍結成から数え、歴史的な節目を迎える中日ドラゴンズ。この90周年という祝祭を、地域の皆様、そしてファンの皆様と共に熱く盛り上げるべく、地元の放送局として本プロジェクトを企画いたしました。

■ デザインコンセプト：歴史と親しみやすさの融合

今回、球団が掲げる力強い「90周年記念ロゴ」をベースに、当社キャラクター「イッチー」と「ドアラ」が寄り添う特別なデザインを開発いたしました。「歴史への敬意」と、未来へ向けた「地域・ファンとの絆」を表現しています。

■ 商品ラインナップ（全6アイテム・税込価格）

応援シーンだけでなく、日常でも使いやすい高品質なアイテムを揃えました。

Tシャツ（3,000円）：コラボロゴを大胆に配置した、観戦の主役。

マフラータオル（2,000円）：スタンドを彩る定番アイテム。

トートバッグ（2,500円）：観戦グッズをたっぷり収納可能。

パスケース（2,200円）：通勤・通学中もドラゴンズと共に。

アクリルキーホルダー（1,500円）：コレクション性の高い記念品。

ミラー（1,500円）：女性ファンに嬉しい、持ち歩きに便利なサイズ。

商品ラインナップ

■ 販売概要

先行予約開始日： 2026年1月31日（土）10時から予約開始

販売窓口： 東海テレビ公式通販サイト「いちばん本舗オンラインストア」

商品お届け： 2026年2月14日（土）より順次発送予定

HP_URL： https://shop.tokai-tv.com/shop/c/cdra90th/

東海テレビは今後も、メディアの枠を超えた取り組みを通じて、中日ドラゴンズの輝かしい90周年イヤーを全力で応援してまいります。