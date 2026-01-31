ABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」、ゴルフタレント・黒田カントリークラブがゲスト出演！歌舞伎とゴルフの共通点を聞かれた七之助がまさかの回答！？

朝日放送ラジオ株式会社

歌舞伎俳優・中村七之助がパーソナリティを務めるABCラジオ「Sky presents中村七之助のラジのすけ」に、ゴルフタレント・黒田カントリークラブがゲスト出演します。ABCラジオでの放送日時は、1月31日（土）の23時から。

「Sky presents中村七之助のラジのすけ」は歌舞伎についての話に限らず、普段聞くことのできないようなプライベート、交友関係、趣味に至るまで中村七之助がホンネで語る番組です。2021年4月に放送開始。アシスタントを務めるのは稲村亜美。

今回、ゴルフタレント・黒田カントリークラブがゲスト出演します。ゴルフ番組やコンペ、イベントのMCとして活動中。ABCラジオで1月に放送を開始した「Skyカントリー倶楽部」（毎週日曜日7:30～7:45）では、パーソナリティを務めています。

今週のラジのすけでは、黒田カントリークラブがゴルフタレントを志したきっかけから女子プロゴルフの魅力、プロゴルファーが海外に挑戦する理由などたっぷりと語り尽くしています。

「歌舞伎とゴルフに共通点はありますか？」という質問に七之助がまさかの回答！？

また、番組放送終了後にはSky株式会社のホームページにて聴き逃し配信を行っています。

「Sky presents 中村七之助のラジのすけ」は全国８局ネットで放送です。

各局の放送日時はこちらをご覧ください。

番組公式X：＠radinosuke

番組公式Instagram：radinosuke