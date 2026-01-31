【サフィールホテル稚内】上質な海の恵みを堪能する「寿司フェア」2月限定ランチとして提供

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）は、2026年2月14日（土）から2月28日（土）までの期間、1階「カフェレストラン マリーヌ」にて 「寿司フェア」 を開催いたします。

本フェアでは、7種類の寿司メニューすべてに、蕎麦またはうどん、さらに茶わん蒸しが付いた充実のセットをご用意。昨年も多くのお客様から高い評価をいただいた人気企画で、今年もよりご満足いただける内容にブラッシュアップして実施いたします。

旬の素材を活かした握りや彩り鮮やかな海鮮を堪能いただけるほか、ご家族・ご友人と楽しめる贅沢な食事として、特別なひとときを演出します。

期間限定の味わいを、ぜひこの機会にお楽しみください。

「握り寿司10貫セット」 \2,200(税込)握り寿司10貫セット

・握り10貫《鮪2貫・ぶり・サーモン・帆立・穴子・

タコ・ 牛たたき・トビッコ・いくら》

・玉子焼き

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「牛たたき寿司セット」 \2,000(税込)牛たたき寿司セット

・牛たたき寿司5貫

・天ぷら《海老・イカ・野菜》

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「握り寿司 鮪サーモンセット」 \2,000(税込)握り寿司 鮪サーモンセット

・握り8貫《鮪4貫・サーモン4貫》

・玉子焼き

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「握り寿司 天ぷらセット」 \2,000(税込)握り寿司 天ぷらセット

・握り5貫《鮪・ぶり・サーモン・帆立・トビッコ》

・天ぷら《海老・イカ・野菜》

・玉子焼き

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「鉄火丼セット」 \2,000(税込)

鉄火丼セット

・鉄火丼《鮪》

・天ぷら《海老・イカ・野菜》

・玉子焼き

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「生ちらし寿司セット」\2,000(税込)

生ちらし寿司セット

・生ちらし《鮪・ぶり・サーモン・帆立・トビッコ》

・天ぷら《海老・イカ・野菜》

・玉子焼き

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

「助六寿司セット」 \1,800(税込)

助六寿司セット

・太巻き4貫

・稲荷寿司4貫

・天ぷら《海老・イカ・野菜》

・ミニ蕎麦またはミニうどん

・茶碗蒸し

■開催概要

・ 期間 ： 2026年2月14日（土）～2月28日（土）

・ 場所 ： サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」

・ 時間 ： 11:30～14:00

■ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内

・ TEL ： 0162-23-8161(10 : 00～)

・ 公式サイト ： https://www.surfeel-wakkanai.com