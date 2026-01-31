【シンポジウム】日韓美術の80年を紐解く初の大規模展「いつもとなりにいるから」関連シンポジウム　2026年2月7日（土）、8日（日）開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

日韓現代美術の関係史を紐解く、国際的にも初の大規模展覧会にあわせて、シンポジウムを開催します。日韓をまたいで、あるいはその狭間で重要な活動を展開してきた研究者やアーティストを迎え、展覧会で取り上げている内容にとどまらず、日韓美術の関係を多角的に捉える機会となります。

■実施概要

内 容：シンポジウム ※本シンポジウムは日本語のみで行われます（通訳はございません）

日 程：2026年2月7日（土）、8日（日）

時 間：13時20分～17時（13時開場）

会 場：横浜美術館 円形フォーラム

定 員：60名

参加費：無料（事前申込不要、会場まで直接お越しください）

※展覧会をご覧になる場合は別途観覧券が必要です

登壇者：

2月7日（土）※登壇予定順

喜多恵美子（大谷大学国際学部国際文化学科教授）

金智英（成均館大学校比較文化研究所研究教授）

白凛（一般社団法人在日コリアン美術作品保存協会代表理事）

中村政人（本展出品アーティスト／東京藝術大学絵画科教授）



2月8日（日）※登壇予定順

佐藤小百合（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科後期博士課程）

李美那（東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻教授）

古川美佳（朝鮮美術文化研究者）

金仁淑（本展出品アーティスト）



両日の司会進行：日比野民蓉（横浜美術館主任学芸員）

お問合せ：横浜美術館 TEL：045-221-0300（10:00～18:00 木曜休館）

https://yokohama.art.museum/

詳細を見る :https://yokohama.art.museum/event/20260207_symposium/

■展覧会詳細

横浜美術館リニューアルオープン記念展

いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年

会 期：2025年12月6日（土）～2026年3月22日（日）

開館時間：10時～18時 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日：木曜日

https://yokohama.art.museum/exhibition/202512_jkart1945/

なお、3月20日（金・祝）には「スクリーニング＆アーティスト・トーク（田中功起）」も開催予定です。あわせてご参加ください。

https://yokohama.art.museum/event/20260320_dialogue/