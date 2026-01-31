不二家「ペコちゃんmilkyタイム」にて、池田製茶の抹茶・ほうじ茶を使用したメニューが登場

池田製茶株式会社

1948年創業の池田製茶株式会社（本社：鹿児島県鹿児島市／以下、池田製茶）は、株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）が展開する新ブランド「ペコちゃんmilkyタイム」において、鹿児島県産の抹茶・ほうじ茶を提供しています。

ペコちゃんmilkyタイム(https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/milkytime/)



「ペコちゃんmilkyタイム」は、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめるカフェ形態の新ブランドで、2026年1月28日（水）に1号店として埼玉県さいたま市に浦和美園店がオープンしました。そのメニューの一部として、池田製茶が取り扱う抹茶・ほうじ茶が採用されました。

ラインナップのひとつである「のむmilky（池田抹茶）」には、池田製茶の抹茶が使用されており、抹茶の香りや旨みを生かしながら、ミルキーのやさしい甘さが調和する味わいに仕上げられています。また「のむmilky（池田ほうじ茶）」では、丁寧に焙煎したほうじ茶の芳しい香りとミルキーのまろやかな甘みが溶け合った一杯をお楽しみいただけます。

■池田製茶のこだわりと代表メッセージ

池田製茶は鹿児島の茶商として、古くからお茶を取り扱ってまいりました。池田製茶は「茶商」でありながら、茶審査鑑定技術の最高位である十段を取得する「茶師」が在籍しています。

池田製茶の代表であり、同社が展開するブランド「池田選茶堂」の店主を務める池田研太 は、茶師の最高位である「茶師十段」を取得しています。

茶師十段は、約70年にわたる茶師制度の歴史の中でも極めて限られた人数のみが認定されている資格であり、その難易度の高さから、茶業界においても至難の技とされています。

鹿児島の美味しいお茶を知り尽くした「茶商」である池田製茶。

今回の取り組みにおいても、抹茶専用工場における高い粉砕技術に加え、茶師による確かな目利き力、そして茶葉の個性を引き立てる焙煎技術を活かし、池田抹茶・池田ほうじ茶それぞれの魅力を最大限に引き出しています。

日常のひとときに、ミルキーとともに鹿児島茶の奥深い魅力を感じていただければ幸いです。

■公式インスタグラムで最新の情報を発信しています

池田製茶が展開するブランド「池田選茶堂」の最新情報やお茶に関する情報は、公式インスタグラムでも発信しています。ぜひフォローして、最新の情報をチェックしてください。

公式Instagram(https://www.instagram.com/ikeda_senchado/)

池田製茶株式会社

住所：鹿児島市南栄3丁目11番 茶業団地内

電話番号：099-268-6266

担当者：春成