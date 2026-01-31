廃棄される“麦芽・ホップ・酵母等の発酵素材”が極上の香りに。国際的評価を得たビールの副産物を再利用「麦香ビールベーコン」が新登場

クロイツェル

ドイツ製法ハム・ソーセージ専門店「クロイツェル」（東京都町田市）は 、ビールの国際的な審査会「インターナショナルビアカップ2025」にて金賞を受賞した、株式会社武相ブリュワリー（同市）のクラフトビール「YOAKE」の麦芽・ホップ・酵母の恵みを贅沢に使用した新商品 『麦香ビールベーコン -YOAKE仕込み-』を2026年1月30日(金)より数量限定で販売を開始しました。

▲クラフトビール「YOAKE」の麦芽・ホップ・酵母の恵みを贅沢に使用した新商品 『麦香ビールベーコン -YOAKE仕込み-』

本場ドイツの伝統技で、世界が認めた金賞ビールの副産物に「新たな価値」を吹き込む

株式会社武相ブリュワリーが手がける「YOAKE」の仕込みで生まれた“麦芽・ホップ・酵母等の発酵素材”には、町田産の大麦などによる香ばしさや旨味、自然な酵母の力が凝縮されています。

▲インターナショナルビアカップ2025にて金賞を受賞した クラフトビール「YOAKE」（株式会社武相ブリュワリー）

私たちはこれを「そのまま廃棄するにはあまりにももったいない副産物」と捉えました。本プロジェクトは、単なる新商品の開発に留まらず、地域の事業者同士が連携し、本来捨てられるはずの素材を極上の味わいへと昇華させることで、「町田の新たな名産品」としても地域に根ざした一品に育てていくことを目指しています 。

ビールの余韻を食べる、こだわりの「二段仕込み」

「YOAKE」（スタウトビール）特有のロースト香と麦芽の甘みを引き出すため、手間ひまかけた製法を採用しています。

●麦芽・ホップ・酵母による熟成： 塩や香辛料とともに麦芽・ホップ・酵母を約1週間じっくり熟成させ、発酵の力を活かして旨味を凝縮。

●二段仕込み： 熟成後、さらにビールを使って塩抜きと風味付けを行う“二段仕込み”を実施 。

●こだわりのスモーク： 山桜とブナのミックスチップで、麦の香ばしさと奥行きある甘味を引き出し、スモークの余韻が特徴。

▲スタウト特有のロースト香と麦芽の甘みをまとった 麦香ビールベーコン -YOAKE仕込み-▲アイリッシュスタイルのスタウトビール「YOAKE」

商品紹介：『麦香ビールベーコン -YOAKE仕込み-』

商品名： 麦香ビールベーコン -YOAKE仕込み-

発売日： 2026年1月30日（金）より数量限定販売

価格： 100gあたり 590円（税抜）

内容量： 100g / 200g

原材料： 国産豚バラ肉、食塩、香辛料、発色剤（亜硝酸Na）、砂糖、V.Cビール粕（YOAKE使用）

販売形態： クロイツェル店頭およびオンラインショップ

※クラフトビール「YOAKE」

【株式会社武相ブリュワリー】 東京都町田市原町田6-9-8 4F

公式ウェブサイト：https://www.buso-brewery.com/kawasemi-brew

ドイツ製法ハム・ソーセージ専門店「クロイツェル」 店主コメント

武相ブリュワリーさんの『YOAKE』を初めて口にした際、そのロースト感あふれる香りに深く感銘を受けたと同時に、その製造過程で出る麦芽・ホップ・酵母等の発酵素材による芳醇な香りを知り、『これを活かさない手はない』と確信したのが今回の商品開発の始まりです 。

ドイツ伝統の製法に、地元のクラフトビールという新しいエッセンスを加え、約1週間の熟成と二段仕込みという手間を惜しまず作り上げました 。このベーコンを、町田の豊かな食文化とサステナブルな未来を繋ぐ挑戦として、多くの方に届けていけたらと考えております。

店舗情報

▲ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル

ドイツ伝統製法ハム・ソーセージ専門店 クロイツェル

住所：〒194-0043 東京都町田市成瀬台2-16-2

Tel：042-725-2231(#)

FAX：042-725-4186(#)

営業時間：10：00-19：00

定休日：月曜日・第2・第4火曜日

https://www.kreutzer.gr.jp/